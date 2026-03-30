¿Quién es la actriz que interpreta a Doña Floreada? FOTOS

La versión para adultos de El Chavo del 8, llamada El Chavalón, conquistó las redes sociales, tal como lo hizo la Familia de Pelos, que es una parodia explícita de la Familia Peluche.

Una de las protagonistas de El Chavalón es Doña Floreada, quien hace una nueva versión para adultos del personaje de Doña Florinda.

¿Quién es la actriz que hace a Doña Floreada?

La actriz que interpreta a Doña Floreada se llama Micaela Spengler, ella es originaria de Argentina.

La estrella para adultos visitó México en 2025 como parte del elenco de la productora Sexmex, que se dedica a crear estas parodias para adultos de personajes clásicos.

En esta visita, en una entrevista para un medio en YouTube, la actriz señaló que también se dedica a hacer teatro tradicional en su país natal.

Micaela Spengler caracterizada de Doña Floreada ı Foto: TikTok Micaela Spengler

Por otra parte, la celebridad de Internet se dedica a crear videos para las redes sociales, la mujer hace videos de doble sentido o de bromas que tienen que ver con la intimidad, por ejemplo, sale con poca ropa o en un sketch dice que no trae dinero para pagar el taxi y termina ofreciendo otro tipo de pago al conductor.

La actriz de El Chavalón tiene su cuenta de OnlyFans en la que cobra 40 dólares por 3 meses, es decir, 725 pesos mexicanos.

¿Cuál es el Instagram, Facebook y TikTok de Mica Spengler?

Mica Spengler tiene su cuenta de Facebook, en la cual se puede encontrar con el usuario de Micaela Spengler, ahí cuenta con más de 45 mil suscriptores.

En su cuenta de TikTok aparece como @micaspengler, ahí tiene más de 225 mil seguidores con el mismo tipo de videos de doble sentido.

En su Instagram no aparece activa, aunque ella sí responde preguntas en su perfil de esa red social, éste no aparece disponible.

Micaela habló recientemente sobre sus gustos en los hombres en uno de sus videos y señaló que le gustan aquellos que huelen bien y que se fija mucho en las manos de los chicos.