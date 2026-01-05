¿Quién es Mayra Alejandra ‘La Mayrita’? Ex pareja de El Charro

Mayra Alejandra, anteriormente conocida como La Mayrita, ha dado mucho de qué hablar tras su reciente episodio en el podcast de Un Tal Fredo, donde habló sobre su relación con quien fue su esposo por varios años, El Charro.

Durante el podcast, Mayra Alejandra dio a conocer su versión sobre el tiempo en el que fue pareja de El Charro. En ese sentido, recordó que comenzaron a salir cuando ella apenas tenía 17 años de edad, mientras que él tenía 22.

¿Qué dijo Mayra Alejandra con Un Tal Fredo sobre el Charro? ı Foto: YT: Un Tal Fredo

Ella decidió dejar de lado sus planes de estudiar en una universidad para casarse con él, a pesar de que su familia no apoyaba esa idea por completo. Después de eso, mantuvieron una relación que dio como fruto tres hijos, pero la misma se fracturó por la obsesión del hombre con las redes sociales y su alcoholismo.

Tras un episodio de violencia por la adicción del cantante a la bebida, la joven pudo salir de esa relación y entonces decidió seguir su camino, a pesar de que constantemente vive polémicas por declaraciones sobre su ex.

¿Quién es La Mayrita?

La Mayrita es una creadora de contenido de ascendencia guatemalteca que nació y creció en Estados Unidos, La famosa tiene 36 años de edad y compartía contenido sobre su familia, consejos sobre el matrimonio y vida cotidiana.

Además de sus videos en redes sociales como TikTok o Facebook, la mujer también se ha destacado como empresaria, ya que se dedica a realizar sesiones de fotografías en el rancho donde vivía con su ex esposo.

Mayra Alejandra dio mucho de qué hablar en su entrevista con Un Tal Fredo, misma a la que se oponía su ex esposo Erik, quien aseguró que ella solo buscaba difamarlo en un espacio tan amplio como lo es el canal del creador de contenido.