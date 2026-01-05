¿Quién es Erik Roberto ‘El Charro? Ex pareja de Mayra Alejandra

La historia de Mayra Alejandra y El Charro es una de las polémicas más grandes de finales del 2025, donde ha estallado con fuerza la historia de la separación de los creadores de contenido que comenzaron grabando videos de tips para parejas.

El Charro y La Mayrita siguen en polémica por el complicado divorcio que no termina de concretarse, al parecer porque el hombre de cuarenta años de edad se niega a cortar por completo el lazo con su ex pareja.

¿Quién es Erik Roberto ‘El Charro’?

Se trata de un creador de contenido que comenzó su carrera en redes sociales publicando videos referentes a su música cristiana, quien se encontraba casado con Mayra Alejandra ‘La Mayrita’.

Tras años juntos mostrando su vida en plataformas de contenido, la pareja se separó y se ha generado gran polémica alrededor de ambos, que siguen generando videos de manera individual. Ahora, su ex salió a hablar de él en el podcast Un Tal Fredo.

Mayra asegura que Erik es un “narcisista” pues menciona varios elementos en su carácter que la hicieron alejarse de él. Desde la sobreexposición que tuvo su familia en redes sociales hasta una infidelidad que le descubrió y también el abuso del alcohol que lo convirtió en un hombre violento.

Por si mismo El Charro ya es polémico, pues se dice que actualmente tiene una relación con una chica 20 años menor que él. Además, recientemente tuvo una pelea con Un Tal Fredo que le dio el apodo de “cebolla morada”.

Y es que Fredo y El Charro se han sometido a una guerra de dimes y diretes desde finales de diciembre del 2025, donde han comenzado a competir para definir quién es mejor que el otro entre ataques y comentarios en videos virales.