Netflix confirma la temporada 6 de Emily en París

Netflix ya confirmó la llegada de la sexta temporada de Emily en París, una noticia que emocionó a los fans de la serie que sigue la historia de Emily Cooper, una chica americana que se muda a Francia por trabajo y ahí debe enfrentar las diferencias culturales y relaciones complejas lejos de casa.

Se espera que la sexta temporada de Emily en París se estrene al final de la quinta temporada, donde Emily termina su romance con Marcello y Gabriel la invita a Grecia. De este modo, descubriremos si ella acepta su invitación y si retoma su relación con Gabriel.

Hogar, dulce hogar 🇫🇷 'Emily en París' regresará en la temporada 6. pic.twitter.com/EfUyWC38ky — ɐñɐdsƎ xı̣ןɟʇǝN (@NetflixES) January 5, 2026

También se revelará qué sucederá con la agencia de Sylvie tras salvarse de la bancarrota y tener a una nueva socia, después de que en la reciente temporada aparecieran nuevas tensiones emocionales y cambios drásticos que obligan a sus personajes a replantear sus prioridades.

¿Cuándo se estrena Emily en París 6?

Hasta el momento, no se ha revelado la fecha exacta en la que se estrena la sexta temporada de la serie que llegará este año, por lo que hay que permanecer al pendiente de las actualizaciones.

La última etapa de la temporada se desarrolla en Venecia, donde una confusión desencadena la ruptura entre Emily y Marcello Muratori. Un anillo encontrado por casualidad hacen que ella piense que su novio planea proponerle matrimonio.

Por ese motivo, en un impulso ella no deja espacio para las explicaciones y pone fin a la relación. Si bien descubre después que el anillo no era para ella, el daño está hecho y queda en evidencia que los caminos entre ellos no coinciden.

Por su parte, Gabriel trabaja como chef privado, pero su vínculo con Emily sigue latente. La postal que le envía, invitándola a Grecia, abre la puerta a un nuevo escenario.

La trama da un giro inesperado cuando la agencia de Sylvie se salva gracias a una nueva socia poderosa, lo que garantiza su continuidad en París, pero a costa de perder autonomía.

El elenco de la quinta temporada de Emily en París está conformado por: