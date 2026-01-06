The Big Bounce México: Fechas y precios de los boletos para el parque inflable en CDMX

The Big Bounce llegó a México en enero del 2026 y ya está en la mira de miles de mexicanos que ya buscan conocer detalles para disfrutar de una experiencia fuera de lo común, con un espacio lleno de color y mucha adrenalina.

Se trata de un inflable de más de 4 mil 700 metros cuadrados al aire libre. The Big Bounce México combina retos físicos, música y un diseño monumental que ya rompió récords internacionales. Ahora te contamos lo que debes saber sobre esta experiencia.

Así es The Big Bounce México

El parque se divide en áreas temáticas con los siguientes objetivos:

The Castle: El corazón de la experiencia. Un castillo inflable masivo con vibra de fiesta donde el único requisito es no dejar de saltar.

The Giant: ¿Te crees muy ágil? Este circuito tiene más de 300 metros de obstáculos continuos. Es el lugar ideal para competir con tus amigos y ver quién llega primero a la meta.

Air Space: Una zona inspirada en la galaxia, llena de aliens y naves espaciales que te harán sentir en otro planeta.

Sport Slam: Una arena diseñada especialmente para los más pequeños, garantizando que tengan su propia dosis de diversión segura.

Ubicación, boletos y horarios de The Big Bounce

La sede se ubica justo a un lado del centro comercial Gran Sur, al sur de la CDMX. La apertura ocurrió este 2 de enero del 2026 y los boletos se encuentran disponibles a través de la plataforma de Fever, donde señalan que los precios para entrar son:

Entrada general (por persona): 550 pesos

Paquete familiar (4 personas): 467.50

Paquete VIP: Entrada +300 pesos

Éste último incluye: Acceso a área VIP; acceso ilimitado a “The Castle”; lugar de estacionamiento; servicio personalizado; 25% de descuento en alimentos y bebidas; raspado Frosty Friends con vaso souvenir incluido; dos boletos para juegos de feria.

Además, los horarios se adaptan al público asistente, pues mientras que las mañanas son para las familias y los niños, hay sesiones exclusivas para adultos. La división de tiempo es la siguiente:

9:00 horas se recomienda para niños.

12:30 y 16:00 horas para todas las edades.

19:30 para adultos (mayores de 16 años).

Dichas funciones incluyen música, luces y un ambiente de fiesta total donde podrás saltar sin preocuparte por nada más que por no perder el equilibrio.