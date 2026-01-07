La periodista y presentadora española Sara Carbonero vivió un nuevo episodio de salud que generó preocupación entre sus seguidores y seres queridos.

Durante sus vacaciones de fin de año en Canarias, España, tuvo que ser ingresada de urgencia en un hospital de Lanzarote, donde fue intervenida quirúrgicamente y trasladada posteriormente a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Sara Carbonero es hospitalizada de emergencia, ¿qué le pasó?

De acuerdo con información de medios locales, Sara Carbonero se encontraba disfrutando de unos días de descanso en la isla de La Graciosa de España junto a su pareja, el empresario canario José Luis Cabrera, y un grupo de amigos.

TE RECOMENDAMOS: Cubierta de dorado Sydney Sweeney posa sin ropa para la revista W y enciende las redes sociales con las fotos

En redes sociales la periodista deportiva había compartido mensajes llenos de optimismo y gratitud por iniciar el 2026 en un lugar paradisíaco. Sin embargo, poco después, comenzó a sentirse mal y tuvo que acudir a urgencias.

La gravedad de su estado obligó al equipo médico a decidir realizarle una operación inmediata. Tras la intervención, fuentes cercanas a la famosa confirmaron que la operación fue un éxito y que Sara Carbonero se recupera favorablemente en la UCI.

Su círculo íntimo ha pedido prudencia y respeto a los medios para evitar especulaciones sobre su estado de salud. Entre quienes la acompañan durante este proceso de recuperación destacan su pareja, José Luis Cabrera, y su amiga y socia Isabel Jiménez, con quien fundó la marca de moda Slow Love.

Su familia y amigos también han expresado su apoyo a través de comentarios en redes sociales como Instagram, donde acumula más de 3 millones de seguidores.

Medios como Semana y ¡Hola! confirmaron que la hospitalización de emergencia de Sara Carbonero y posterior cirugía no está relacionada con el cáncer de ovarios que le fue diagnosticado en 2019. “No está grave, se está recuperando. Todo está tranquilo”, señalaron fuentes cercanas.

Sara Carbonero ya ha tenido problemas de salud antes de este enero

Este no es el primer susto médico para la periodista española Sara Carbonero. En el año 2019 fue operada de un cáncer de ovarios y, tres años después, en 2022, tuvo que pasar nuevamente por quirófano en la Clínica Universitaria de Navarra.

En 2024 habló públicamente de su enfermedad, momento en el que reconoció que viviría siempre con la incertidumbre propia de una paciente oncológica.

¿Quién es Sara Carbonero?

Sara Carbonero Arévalo es originaria de Toledo, España, donde nació en 1984. Es una periodista y presentadora de televisión reconocida por su trayectoria en Telecinco y Mediaset.

Saltó a la fama como reportera deportiva y luego fue pareja del exfutbolista Iker Casillas, con quien tuvo dos hijos; se divorciaron en 2021. Además de su labor en televisión, es empresaria y cofundadora de la marca de moda Slow Love. Del mismo modo, es Embajadora de UNICEF España.