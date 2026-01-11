Así quedó la avioneta en la que viajaban Yeison Jiménez y su equipo | FOTOS

Accidente de avioneta en el que Yeison Jiménez perdió la vida

Este sábado se registró un trágico accidente en Colombia, pues la avioneta en la que viajaba el cantante Yeison Jiménez y su equipo sufrió un terrible accidente aéreo en el que todos perdieron la vida.

Luego de que se diera a conocer la noticia de la muerte de Yeison Jiménez comenzaron a circular diversas imágenes y videos en redes sociales, y en estos se pueden apreciar distintos momentos de este accidente.

En videos se muestra el momento exacto en el que la avioneta comienza a avanzar para despegar, pero tan sólo unos segundos después se voltea para posteriormente colisionar contra el suelo e incendiarse.

Algunos videos que fueron tomados dentro de la cabina del piloto y el copiloto muestran que la persona que estaba a cargo de volar la avioneta en la que viajaba Yeison Jiménes y su equipo estaba utilizando su teléfono celular.

🚨✈️ Video impactante sale a la luz



Circula un video del piloto de la avioneta donde viajaba Yeison Jiménez, en el que se le observa manipulando un celular momentos antes del despegue fatal 📱😱

⚠️ Las imágenes han generado conmoción y fuertes reacciones en redes tras el… pic.twitter.com/w5LDy4rgeH — La Razón de México (@LaRazon_mx) January 11, 2026

Imágenes de la avioneta de Yeison Jiménez y su equipo

Además de los videos, también se dieron a conocer imágenes de cómo quedó la avioneta en la que viajaban Yeison Jiménez y su equipo luego de incendiarse, y se puede apreciar que todo quedó totalmente de color negro.

Las fotografías muestran partes de la avioneta totalmente carbonizada, e incluso es casi imperceptible que en el lugar se encuentran restos de una avioneta, debido a la magnitud del accidente.

Accidente de avioneta en el que Yeison Jiménez perdió la vida ı Foto: Captura de pantalla

La avioneta en la que viajaban Yeison Jiménez y su equipo era una PIPER PA-31-325 de 1982 registrada como N325FA, y por medio de redes sociales, la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de Aeronáutica Civil dio a conocer que en la aeronave se encontraban seis personas, y una de ellas era el cantante Yeison Jiménez.

De acuerdo con la información de las autoridades, el accidente ocurrió en las inmediaciones del aeródromo Juan José Rondón, entre os municipios de Paipa y Duita, Boyacá, Colombia.

Aeronave en la que viajaba Yeison Jiménez ı Foto: Captura de pantalla

Al lugar de los hechos arribó personal de la Policía Nacional, el equipo de Salvamento y Extinción de Incendios de Paipa (SEI), y organismos de emergencias locales, quienes confirmaron el lamentable fallecimiento de los seis pasajeros que se encontraban a bordo de la aeronave que era conducida por el piloto Fernando Torres Roja.

Imágenes de la avioneta en la que Yeison Jiménez perdió la vida ı Foto: Redes Sociales

“La Aeronáutica Civil Lamenta profundamente esta tragedia y expresa sus más sincesar condolencias a los familiares, amigos y seguidores del señor Yeison Jiménez, así como las familias de los demás ocupantes y la tripulación” se lee en el comunicado.

Imágenes de la avioneta en la que Yeison Jiménez perdió la vida ı Foto: Redes Sociales

