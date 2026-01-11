Así reaccionó Leonardo DiCaprio al brutal chiste en los Globos de Oro sobre sus novias | VIDEO

Así reaccionó Leonardo DiCaprio al brutal chiste en los Globos de Oro sobre su vida amorosa

Leonardo DiCaprio es uno de los actores más reconocidos en la industria del entretenimiento en Hollywood, con décadas de trayectoria respaldando su talento; sin embargo, muchos también los reconocen por sus relaciones con mujeres que no sobrepasan los 25 años de edad, un tema que fue recordado durante los Globos de Oro 2026.

Fue Nikki Glasser, conductora de los Globos de Oro 2026, quien durante su discurso para inaugurar la ceremonia de premios, lanzó una broma ácida sobre el actor de ‘Una Batalla Tras Otra’, quien tiene 51 años de edad y a lo largo de los años, ha tenido varias relaciones con mujeres jóvenes.

Leonardo DiCaprio en los Globos de Oro. ı Foto: AP

Este tema se convirtió en uno de dominio público e incluso uno que generó memes entre los fans de la cultura pop, quienes encontraban ridícula la manera en que las relaciones del actor terminaban antes de que sus novias superaran los 25 años de edad. Algunos ejemplos son Bar Refaeli, Blake Lively y Camila Morrone, entre otras mujeres.

El chiste a Leonardo DiCaprio en los Globos de Oro

Fue durante el discurso de inicio de los premios que la conductora Nikki Glasser hizo un mordaz comentario a la vida sentimental del actor americano, recalcando la enorme carrera del mismo y la fuerte diferencia de edad con sus parejas.

"¡Qué carrera has tenido! Lo más impresionante es que hayas podido lograr todo esto antes de que tu novia cumpliera 30“, se burló la comediante, desatando risas en el público de la ceremonia.

Glasser siguió: “Siento haber hecho este chiste, es barato. Traté de no hacerlo, pero no sabemos nada más de ti hombre, no hay más, ¡ábrete!”, expresó ella desatando una nueva ola de carcajadas.

omg Leo DiCaprio's reactions to all of Nikki Glaser's jokes about him at the Golden Globes LOL



"What a career you've had. The most impressive thing is that you've been able to accomplish all of this before your girlfriend turned 30." pic.twitter.com/2yZlOWHOkS — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) January 12, 2026

Al apuntar la cámara al histrión, Leo comenzó a reír y con el rostro en una mueca, miró al suelo para después mirar a la conductora con un estilo que dejaba ver que no se había tomado mal la broma, aunque algunos señalan que sí lucía incómodo.

“La entrevista con mayor profundidad que has dado fue en Teen Magazine en 1991, ¿la ‘pasta, pasta y más pasta’ todavía es tu comida favorita?“, le preguntó, ante lo que él asintió y levantó el pulgar en aprobación antes de señalarla.

El chiste sobre las novias de Leonardo DiCaprio generó diversos comentarios en redes sociales y aquí te dejamos algunos de ellos:

“La cara de Leo era de dolor puro”.

"Sabes que una presentadora es buena en su trabajo cuando hasta Leonardo DiCaprio se ve divertidísimo con los chistes que hizo sobre él“.

“Un meme de Leonardo DiCaprio entró al chat”.