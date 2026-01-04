Por ataque a Venezuela Leonardo DiCaprio no puede viajar a los Palm Springs Film Awards

El actor Leonardo DiCaprio se vio obligado a cancelar su participación en los Palm Springs International Film Awards, la noche del sábado, debido a las restricciones aéreas que afectaron al Caribe tras la operación militar estadounidense en Venezuela. El famoso no pudo viajar a California.

La noticia fue confirmada por los organizadores del festival, quienes lamentaron su ausencia en una de las galas más esperadas de la temporada de premios de la industria cinematográfica.

Sin embargo, el protagonista de Una batalla tras otra envió un video mensaje en el que destacó la importancia de la experiencia comunitaria del cine tradicional.

Leonardo DiCaprio fue galardonado con el Desert Palm Achievement Award por su destacada actuación en la película Una batalla tras otra, dirigida por Paul Thomas Anderson.

Sin embargo, el intérprete no pudo asistir a los Palm Springs Film Awards debido a que quedó varado en la isla de St. Barths. El famoso fue visto disfrutando de las playas del Caribe acompañado de su pareja, la modelo Vittoria Ceretti, el exjugador de la NFL Tom Brady y otros amigos.

Las medidas de seguridad en el espacio aéreo, derivadas del secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro, impidieron que el actor pudiera trasladarse a California para recibir su premio.

Un portavoz del festival explicó a People: “Leonardo DiCaprio no puede acompañarnos en persona esta noche debido a interrupciones de viaje inesperadas y a la restricción del espacio aéreo”. A pesar de su ausencia, la organización destacó su trayectoria y expresó que se sentían honrados de reconocer su trabajo excepcional.

“Aunque extrañaremos celebrarlo presencialmente, estamos encantados de entregarle el Desert Palm Achievement Award esta noche”, añadieron.

Pese a que Leonardo DiCaprio no pudo estar presente, se transmitió un video mensaje en el que el actor agradeció el premio y habló de la relevancia de mantener viva la magia del cine en las salas en una época absorbida por el streaming.

“Las películas todavía deben ser experiencias compartidas en una sala de cine. En este momento, esa creencia importa más que nunca”, resaltó.

Leonardo DiCaprio accepts his Desert Palm Achievement Award remotely due to air travel restrictions in Venezuela: "Movies are still meant to be experiences together in a theater. Right now, that belief matters more than ever." pic.twitter.com/sPcxeoqn5s — Variety (@Variety) January 4, 2026

La operación liderada por la administración de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, para capturar a Nicolás Maduro en Caracas, Venezuela, provocó que se suspendieran los vuelos en gran parte del Caribe.

Según reportes, ninguna aeronave atravesó el espacio aéreo venezolano y cientos de vuelos fueron cancelados en destinos como Puerto Rico, Islas Vírgenes, Aruba y otras islas de las Antillas Menores. El impacto también alcanzó a aeropuertos del sur de California, donde la Administración Federal de Aviación (FAA, sigla en inglés) reportó problemas de control aéreo que generaron retrasos y desvíos.

Leonardo DiCaprio también está nominado a los Critics Choice Awards y a los Globos de Oro, distinciones que mantienen al máximo la expectativa del público sobre su participación en la temporada de premios.