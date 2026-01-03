Nicolás Maduro es ingresado a Centro de Detención de Brooklyn; difunden nuevas FOTOS de su captura

Nicolás Maduro es escoltado por agentes de la DEA tras ser capturado por Estados Unidos.

Tras ser derrocado por Estados Unidos, y posteriormente trasladado a Nueva York, Nicolás Maduro fue ingresado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde permanecerá recluido, informó The New York Times.

Más temprano, Maduro fue trasladado a las inmediaciones de la prisión a bordo de un helicóptero, previo a su comparecencia por cargos de narcoterrorismo ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, prevista para el próximo lunes.

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron embarcados en el buque USS Iwo Jima hasta la había de Guantánamo, en Cuba, para ser trasladados vía aérea a Nueva York, detalló el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en entrevista con Fox & Friends: “Los sacaron en helicópteros, estoy seguro de que les encantó”, dijo.

Al mismo tiempo, comenzaron a circular en redes sociales fotografías y videos del presidente de Venezuela bajo custodia de agentes estadounidenses.

En un video que ha sido ampliamente compartido, se aprecia a Maduro, aparentemente esposado, mientras sostiene una botella de agua en las manos y es escoltado por agentes al interior de un edificio de la DEA, previo a su traslado al centro de detención.

“Good night, ¿qué se dice?“ , se le escucha preguntar a uno de los agentes. ”Happy New Year” , añade el venezolano.

cehr