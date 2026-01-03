En Nueva York

Nicolás Maduro es ingresado a Centro de Detención de Brooklyn; difunden nuevas FOTOS de su captura

Tras su traslado a Estados Unidos, Nicolás Maduro fue ingresado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York

Nicolás Maduro es escoltado por agentes de la DEA tras ser capturado por Estados Unidos.
Nicolás Maduro es escoltado por agentes de la DEA tras ser capturado por Estados Unidos. Foto: Captura de Pantalla
Tras ser derrocado por Estados Unidos, y posteriormente trasladado a Nueva York, Nicolás Maduro fue ingresado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde permanecerá recluido, informó The New York Times.

Más temprano, Maduro fue trasladado a las inmediaciones de la prisión a bordo de un helicóptero, previo a su comparecencia por cargos de narcoterrorismo ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, prevista para el próximo lunes.

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron embarcados en el buque USS Iwo Jima hasta la había de Guantánamo, en Cuba, para ser trasladados vía aérea a Nueva York, detalló el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en entrevista con Fox & Friends: “Los sacaron en helicópteros, estoy seguro de que les encantó”, dijo.

Al mismo tiempo, comenzaron a circular en redes sociales fotografías y videos del presidente de Venezuela bajo custodia de agentes estadounidenses.

En un video que ha sido ampliamente compartido, se aprecia a Maduro, aparentemente esposado, mientras sostiene una botella de agua en las manos y es escoltado por agentes al interior de un edificio de la DEA, previo a su traslado al centro de detención.

“Good night, ¿qué se dice?“, se le escucha preguntar a uno de los agentes. ”Happy New Year”, añade el venezolano.

