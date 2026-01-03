Delcy Rodríguez reaparece y asegura que Nicolás Maduro es el ‘único presidente’ de Venezuela

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, reapareció ante medios de comunicación de su país para exigir a Estados Unidos la liberación de Nicolás Maduro, quien, aclaró, es el “único presidente” de la nación sudamericana.

Lo anterior después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informara en conferencia de prensa que, según había sido informado, Delcy Rodríguez había jurado como presidenta de Venezuela, y que estaba dispuesta a colaborar con Washington.

🇻🇪🇺🇸 | LO ÚLTIMO: La vicepresidenta Delcy Rodríguez reta a Trump y afirma que Venezuela no será una "colonia" de EE.UU y que el único presidente del país es Maduro. pic.twitter.com/xszLAlR1Ju — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 3, 2026

En una reunión del Consejo de Defensa de la Nación de Venezuela, Rodríguez Gómez reiteró su condena a la operación que Estados Unidos ejecutó en Venezuela, y dijo que este país violó los artículos 1 y 2 de la carta de la Organización de las Naciones Unidas, los cuales se refieren al respeto de la soberanía internacional.

Por lo anterior, exigió a Estados Unidos “la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores”; se refirió a él como el “único presidente” de Venezuela.

BREAKING



In a bold move, acting President of Venezuela Delcy Rodríguez urges Venezuelans to remain calm and demands of President Trump the immediate release of Nicolas Maduro pic.twitter.com/ywpxNRZyiN — Grim (@MadWokeNews) January 3, 2026

En el mismo sentido, Delcy Rodríguez llamó al pueblo venezolano a la calma, si bien recordó que Nicolás Maduro había pedido a la gente de su país que, ante una intervención de este tipo, saliera a las calles para defenderlo.

“Él advirtió, si algo le ocurriese al presidente Nicolás Maduro, pueblo a la calle activado, cuerpo de militantes en sus sitios de trabajo activado, Fuerza Armada Nacional Bolivariana activada y desplegada en todo el territorio nacional, organismos de seguridad ciudadana activado”, dijo la “número dos” del Gobierno venezolano.

La vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, junto a los representantes de los Poderes Públicos del Estado venezolano y autoridades nacionales, encabeza reunión del Consejo de Defensa de la Nación ante la agresión militar en contra Venezuela.#TrumpLosSecuestró pic.twitter.com/km5BZ6q66N — Veronica (@morenov2122) January 3, 2026

En este sentido, Delcy Rodríguez aseguró que “por herencia somos como hijos e hijas de Simón Bolívar” y “por herencia tenemos el deber sagrado de resguardar como es nuestra independencia”.

La vicepresidenta remarcó que la comunidad internacional se ha sumado a apoyar a Venezuela contra Estados Unidos, y que se han sumado expresiones de respaldo de China, Rusia, América Latina, el Caribe, África, Asia y otras naciones.

Es la presidenta y está dispuesta a colaborar con EU: Trump

Horas antes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había dicho que había sido informado de que Delcy Rodríguez era la nueva presidenta de Venezuela tras la captura de Maduro.

Según Trump, ella estaba dispuesta a colaborar con Washington y pronto comenzaría a dialogar con el secretario de Estado de EU, Marco Rubio.

“La vicepresidente de Venezuela fue elegida por Maduro. Marco [Rubio] va a tener conversaciones con ella”, aseguró Trump.

Lo anterior no había sido confirmado por ninguna fuente venezolana.

