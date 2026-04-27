Cole Thomas Allen: ¿Cuál es la nacionalidad del atacante de Trump?

Durante la cena de Corresponsales de la Casa Blanca que se realizó en el Hotel Hilton este fin de semana se registró el tercer ataque dirigido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Este suceso desató una reacción de conmoción entre los asistentes, mientras el presidente estadounidense era evacuado del lugar tras la confusión que generó lo que parecían disparos.

Por medio de una publicación, Donald Trump señaló que lo ocurrido la noche del 25 de abril es la razón por la que se ha exigido la construcción un salón de baile en la Casa Blanca, con la finalidad de que puedan contar con un espacio seguro.

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Publicación de Donald Trump ı Foto: Redes Sociales

“Este evento nunca habría ocurrido con el Salón de Baile Militarmente Alto Secreto que actualmente se está construyendo en la Casa Blanca. ¡No se puede construir lo suficientemente rápido!” se lee en la publicación, quien asegura que la demanda presentada por una mujer por la construcción debe ser retirada.

Además, también compartió un video en el que se puede observar el momento en el que “un hombre asaltó un puesto de control de seguridad armado con varias armas, y fue abatido por valientes miembros del Servicio Secreto.”

"A man charged a security checkpoint armed with multiple weapons, and he was taken down by some very brave members of Secret Service." - President Donald J. Trump pic.twitter.com/N3UTveVNFM — The White House (@WhiteHouse) April 26, 2026

Nacionalidad, edad y posibles delitos de Cole Thomas Allen

El Servico Seceto de Estados Unidos identificó al presunto tirador como Cole Thomas Allen, un hombre de 31 años de edad originario de Torrance, California, Estados Unidos, que enfrenta diversos cargos.

El tirador, Cole Thomas Allen enfrenta cargos por transportar un arma de fuego y municiones para intentar asesinar al presidente estadounidense, Donald Trump, durante la cena de Corresponsales de la Casa Blanca.

Allen compareció ante el tribunal federal de Washington, y se le acusó de atacar a un agente federal, usar un arma de fuego e intentar asesinar al presidente estadounidense, por lo que incluso podría ser imputado a cadena perpetua.

COLE Tomas Allen, sospechoso del tiroteo en la Cena de Corresponsales, el 25 de abril. ı Foto: Especial

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Cole Thomas Allen viajó portando el arma de fuego en autobús y tren desde Los Ángeles hacia Washington durante tres días.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt dijo; durante una conferencia de prensa, que este es el tercer intento de asesinato en contra del presidente Donald Trump en dos años, y que ningún otro presidente ha enfrentado tantos intentos de ataque que atenten en contra de su vida.

President Trump's calm in the face of chaos, while yet another individual was actively trying to take his life, was remarkable to witness.



President Trump is fearless because he loves this country and is willing to put his own life on the line to deliver on the promises he made… pic.twitter.com/6VUxMaXpd9 — Karoline Leavitt (@PressSec) April 27, 2026

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