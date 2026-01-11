El accidente en el que perdió la vida el cantante Yeison Jiménez y su equipo de trabajo, que ocurrió el sábado 10 de enero, sigue generando conmoción en Colombia y en toda América Latina.

En las últimas horas se difundió un video que muestra al piloto de la avioneta manipulando un teléfono celular en pleno proceso de despegue, lo que ha desatado debate y críticas en redes sociales sobre las posibles causas del accidente y su responsabilidad en la operación de la aeronave.

Además, el tablero revelaría que la aeronave tenía una falla. Descubre de qué se trata.

Difunden VIDEO del piloto de avioneta donde viajaba Yeison Jiménez usando el celular al despegar

El video de 11 segundos que muestra al piloto de la avioneta en la que viajaba Yeison Jiménez usando un teléfono al despegar fue grabado por el fotógrafo del artista, Weisman Mora.

Las imágenes muestran a los ocupantes de la avioneta N325FA segundos antes del siniestro. En uno de los momentos más comentados, el capitán Hernando Torres aparece sosteniendo un celular mientras la aeronave inicia maniobras en la pista del aeropuerto de Paipa, Boyacá, en Colombia.

Este detalle despertó preocupación entre expertos y seguidores del cantante Yeison Jiménez, pues el uso de dispositivos móviles durante operaciones críticas de vuelo podría haber afectado la concentración del piloto.

Aunque las autoridades aún no han emitido un dictamen oficial sobre el accidente de la avioneta, el video se ha convertido en pieza clave dentro de la investigación.

Otro aspecto que será crucial es que el clip revela una alerta técnica activa en el tablero (“BAD PRB 28.0”). Dentro del lenguaje técnico de los sistemas de supervisión electrónica en aviones de motor a pistón, la alerta BAD PRB señala un “Bad Probe”, es decir, que la sonda encargada de medir parámetros se encuentra dañada o presenta fallas.

Esto no necesariamente significa que el motor esté dañado, sino que el instrumento de medición no está entregando información precisa sobre las condiciones en las que opera la avioneta.

🚨✈️ Video impactante sale a la luz



Circula un video del piloto de la avioneta donde viajaba Yeison Jiménez, en el que se le observa manipulando un celular momentos antes del despegue fatal 📱😱

⚠️ Las imágenes han generado conmoción y fuertes reacciones en redes tras el… pic.twitter.com/w5LDy4rgeH — La Razón de México (@LaRazon_mx) January 11, 2026

¿Quiénes viajaban en la avioneta con Yeison Jiménez?

La Aeronáutica Civil, entidad del gobierno de Colombia, confirmó que en la avioneta viajaban seis personas, todas perdieron la vida en el accidente. Además, en un comunicado publicado en las redes sociales oficiales de Yeison Jiménez, se confirma que quienes iban a bordo eran:

El Piloto, Capitán Hernando Torres.

Y cuatro pasajeros: Yeison Jiménez (cantante), Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio (mánager) y Weisman Mora (fotógrafo).

El accidente ocurrió alrededor de las 4:11 pm del 10 de enero, minutos después del despegue en el aeródromo Juan José Rondón, en Paipa. Tras el impacto, organismos de socorro y la Policía Nacional confirmaron la muerte de todos los ocupantes.