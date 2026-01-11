Heated Rivalry: ¿Cuándo se estrena la serie de amor LGBT+ en México?

Heated Rivalry, la serie que ha causado sensación en Estados Unidos, llegará a HBO MAX Latinoamérica próximamente, una noticia que ha emocionado a los fans del romance y de Rachel Reid, escritora de la novela original.

El público joven y la comunidad LGBT+ espera con ansias el estreno en México de Heated Rivalry, una de las series de HBO MAX que más éxito ha obtenido en los últimos meses gracias a su historia de amor deportiva.

¿De qué trata Heated Rivalry?

La serie sigue la vida de dos superestrellas de la NHL: Shane Hollander, el “chico dorado” del hockey canadiense, e Ilya Rozanov, el villano ruso, ambos personajes favoritos de la liga.

A través de siete años, ambos fueron sometidos a una rivalidad pública, sin que nadie sepa que en realidad viven un amor que desafía las normas y que de hacerse público, pondrá en juego su reputación.

Los protagonistas son interpretados por Hudson Williams y Connor Storrie, quienes dan vida a Shane e Ilya respectivamente. Los actores fueron elogiados por su química en pantalla.

Fecha de estreno y dónde ver Heated Rivalry en México

La cinta se estrena en México en febrero del 2026, aunque de momento no hay una fecha específica sobre el día en el que podremos ver la historia completa a través de la plataforma de HBO MAX.

La temporada uno de la serie cubre los primeros años de la relación entre Shane e Ilya, donde se muestra cómo una rivalidad deportiva se convierte en un amor que lo desafía todo.

Ya fue renovada una segunda temporada gracias al éxito de su primera entrega, aunque de momento no se sabe cuándo se estrenaría esta nueva versión de Heated Rivalry, aunque se estima que podría llegar para 2027.

Some of the interactions between the hudcons, protagonists of the new queer series Heated Rivalry — a thread. pic.twitter.com/MK2Zbj8lSP — nabu 🏑 juridico hollanov (@shanespregnant) November 29, 2025