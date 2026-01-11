¿Quién es la esposa de Yeison Jimenez? FOTOS

Yeison Jiménez, cantante colombiano de regional, murió en un terrible accidente aéreo acompañado de todo su equipo de músicos, lo que conmocionó a todo el género de música.

El cantante de origen colombiano dejó a su esposa y a sus hijos, tras el accidente en el que perdió la vida.

¿Quién es Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez?

La esposa de Yeison Jiménez es Sonia Restrepo, llevaban más de 10 años juntos. La mujer estudió para ser contadora pública con especialización en derecho tributario, sin embargo, ella decidió dejar a un lado su carrera profesional apara dedicarse a sus hijos que tuvieron juntos.

Sonita Restrepo es una mujer que vive alejada de la vida pública de su esposo, sin embargo, se ha dejado ver en videos que el mismo Yeison Jiménez publicaba en sus redes sociales.

Esposa e hijos de Yeison Jiménez ı Foto: Especial

Sonia también llegó a acompañar a su novio en algunos conciertos, ya que él la subía al escenario junto con sus hijos.

Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez ı Foto: Especial

Las últimas fotografías que Yeison subió a sus redes fue en Navidad, en donde aparece la familia entera, el cantante, su esposa y sus tres hijos. La imagen causó revuelo entre los fans del artista de regional, pues Yeison recibió mensajes en los que los seguidores lo felicitaban por su linda familia.

Yeison Jiménez y Sonia Restrepo se pensaban casar

Antes del trágico accidente Yeison Jiménez tenía pensado casarse con Sonia Restrepo, ya que ellos están juntos desde que ella tenía 18 años y él 22 y aunque tienen hijos en común no se habían casado formalmente.

El plan de la pareja era que después de que nació su tercera hijo, Santi, ellos querían casarse como marca la tradición. Pero esto ya no será posible.

Así se conocieron Yeison Jiménez y su esposa

En una entrevista para una revista, Yeison Jiménez contó que él y Sonia se conocieron en una presentación suya, él tenía apenas dos años de haber iniciado su carrera musical, así que él ofreció un show y Sonia asistió en compañía de sus amigas.

Yeison Jiménez y su esposa Sonia Restrepo ı Foto: Especial

Él se acercó a echar relajo con el grupo con el que iba Sonia y al final él salió a caballo en el show, Sonia le pidió que le diera una vuelta en el caballo, pero Yeison no quiso porque el animal no era suyo y no sabía cómo iba a reaccionar, por lo que Sonia se enojó, pero desde ese momento no dejaron de frecuentarse hasta que se convirtieron en pareja y se fueron a vivir juntos en Bogotá y tuvieron a su primera hija.