¿Quién es Justo Fernández del Valle y a qué se dedica el prometido de Valeria Slim?

Valeria Slim y Justo Fernández del Valle se han comprometido. La pareja ha decidido dar el gran paso después de apenas un año de relación, noticia que fue recibida con emoción entre la familia Slim.

Muchos desean saber más sobre Justo Fernández del Valle, quien se suma a la familia Slim con su compromiso con Valeria. Ahora, te compartimos qué se sabe del joven empresario que le pidió matrimonio a la joven.

Valeria Slim y Justo Fernández del Valle se comprometieron ı Foto: Instagram

¿Quién es el prometido de Valeria Slim?

Es poco lo que se sabe sobre el prometido de la empresaria, quien mantiene su perfil privado en redes sociales, al igual que su pareja, con lo que demuestran que ambos tienen una visión similar de cómo manejar su presencia en Internet.

Se sabe que Justo se graduó de Ingeniería Química por parte de la Universidad Iberoamericana y es emprendedor desde los 14 años de edad. Es Director de Operaciones de Quartux, una empresa líder en almacenamiento de energía industrial en México.

Dicha empresa fue puesta en marcha por él junto a sus colegas, Alejandro Fajer y Rodrigo Jiménez, todos egresados de la misma escuela y carrera.

“Desarrollamos un software para controlar sistemas de baterías que estén cargando en horarios baratos y descargando de forma inteligente en horarios caros; lo cual genera un ahorro para el cliente, al tiempo que protege su negocio de cualquier apagón porque hay energía almacenada. Es decir, se blinda el negocio y la operación del usuario de cualquier interrupción o cambio tarifario”, compartió Fajer en el 2020 a la universidad.

Justo también es cofundador de la Fundación Espacio Habitable, una organización sin fines de lucro cuyo propósito es impulsar la producción social de vivienda sostenible en la comunidad rural de Huasca de Ocampo.