¿Cuándo va a ser el festival RockOut 2026 en CDMX y quiénes van a estar?

Recientemente se confirmó la llegada del festival RockOut a México en 2026, por lo que la CDMX contará con la presencia de este festival por primera vez después de su cambio de nombre.

RockOut anteriormente era conocido como Maquinaria Fest, y en 2012 tuvo la presencia de bandas como Slayer y Deftones en México, por lo que el reciente anuncio ha causado grandes expectativas y emoción entre los fans del rock.

Hasta el momento se ha confirmado la presencia de Evaristo Páramos, quien se presentará el 2 de mayo en el festival RockOut 2026 en la CDMX, por lo que se espera que este evento cuente con más artistas del punk y rock de culto.

Festival RockOut CDMX 2026 ı Foto: Especial

¿Quiénes van a estar en el festival RockOut 2026?

Hasta el momento no se ha confirmado la presencia de otros artistas en el festival RockOut MX, pero debido a que ya dieron a conocer que Evaristo Páramos se presentará el 2 de mayo, se espera que artistas similares se presenten en este festival.

En 2016 el festival RockOut se presentó en el estadio Santa Laura de Chile, y en esa ocasión la cartelera tenía bandas como Rammstein, The offspring, Meshuggah, Dead Kennedys, Hellyeah, Anti-flag, All tomorrows y Valium.

Asimismo, el festival RockOut ha contado con bandas como Linkin Park y Megadeth, por lo que incluso se espera que en la CDMX este 2 de mayo se presenten bandas internacionales de la música rock y punk.

Hasta el momento tampoco se ha dado a conocer la sede que tendrá el festival RockOut en CDMX, pero muchos apntan que podría ser la Arena Ciudad de México o incluso el Velódromo Olímpico Agustín Melgar.

Festival RockOut Chile 2014 y 2016 ı Foto: Redes Sociales

El festival Maquinaria del 2012 tuvo en su cartelera a bandas como Slayer Mastodon, Marilyn Manson, Calle 13, The Prodigy, Deftones, Stone Sour, CavaleraConspiracy, Gogol Bordello, Maligno, Resorte, Simplifires y Apolo.

El Maquinaria Fest cambió su nombre a RockOut Fest en 2014, cuando la productora Transitor realizó la primera edición en Chile, y la segunda edición en 2016 ocurrió de nueva cuenta en el país sudamericano.

Este festival nació como un evento que pretendía tener vanguardia en el concepto de los festivales musicales, por lo que este festival ha sido muy esperado por las personas que son amantes del arte contemporáneo, el rock y el punk.

Festial maquinaria CDMX 2012 ı Foto: Especial

