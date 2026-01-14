La temporada de premios ya comenzó y, mientras Hollywood se prepara para celebrar la excelencia con los Premios Oscar, la otra cara más desafortunada de la industria cinematográfica también tiene su cita anual. Nos referimos a los Golden Raspberry Awards, mejor conocidos como los Razzies.

Estos galardones premian lo peor del cine y ya revelaron su lista de nominados para su edición de 2026, misma que ha generado polémica y críticas en redes sociales.

Entre los títulos más señalados se encuentra el live-action de Blancanieves de Disney, que encabeza las nominaciones y se convierte en el gran protagonista de esta entrega; conoce aquí la lista completa.

Razzies 2026: Lista de los nominados por ser ‘lo peor del cine’

Además de Blancanieves, películas como La guerra de los mundos y Tierra de fugitivos figuran entre las más criticadas de los Razzies 2026. Esta es la lista de los nominados.

Peor Película

Blancanieves

La guerra de los mundos

Hurry Up Tomorrow

Tierras perdidas

Estado eléctrico

Peor Actor

Ice Cube: La guerra de los mundos

Jared Leto: Tron: Ares

The Weeknd: Hurry Up Tomorrow

Dave Bautista: Tierras Perdidas

Scott Eastwood: Alarum

Peor Actriz

Ariana DeBose: Amor explosivo

Heather Graham: Gunslingers

Milla Jovovich: Tierras perdidas

Rebel Wilson: Bride Hard

Michelle Yeoh: Star Trek: Section 31

Peor Actriz de Reparto

Anna Chlumsky: Bride Hard

Gal Gadot: Blancanieves

Eiza González: La fuente de la juventud

Amara Okereke: Tierras perdidas

Isis Valverde: Alarum

Peor Reparto

Los siete enanos artificiales: Blancanieves

Nicolas Cage: Gunslingers

Stephen Dorff: Bride Hard

Greg Kineear: Off the Grid

Sylvester Stallone: Alarum

Peor Director

Paul W.S. Anderson: Tierras perdidas

Rich Lee: La guerra de los mundos

Joe y Anthony Russo: El estado eléctrico

Trey Edward Shults: Hurry Up Tomorrow: Más allá de los reflectores

Marc Webb: Blancanieves

Peor Guion

El estado eléctrico

Hurry Up Tomorrow: Más allá de los reflectores

Tierras perdidas

Blancanieves

La guerra de los mundos

Peor remake, secuela o reboot

Five Nights at Freddy’s 2

Pitufos

Blanca Nieves

Star Trek: Section 31

La guerra de los mundos

Peor Combo en Pantalla

Los siete enanos artificiales: Blanca Nieves

Ariana DeBose y Ke Huy Quan: Amor explosivo

Robert De Niro y Robert De Niro: The Alto Knights: Mafia y poder

Ice Cube y su cámara de Zoom: La guerra de los mundos

The Weeknd y su gran ego: Hurry Up Tomorrow: Más allá de los reflectores

¿Cuándo se celebran los Razzies 2026?

La ceremonia de entrega de los Razzies 2026 se celebrará el 7 de marzo, apenas unos días antes de los Oscar, como ya es tradición.