La temporada de premios ya comenzó y, mientras Hollywood se prepara para celebrar la excelencia con los Premios Oscar, la otra cara más desafortunada de la industria cinematográfica también tiene su cita anual. Nos referimos a los Golden Raspberry Awards, mejor conocidos como los Razzies.
Estos galardones premian lo peor del cine y ya revelaron su lista de nominados para su edición de 2026, misma que ha generado polémica y críticas en redes sociales.
Entre los títulos más señalados se encuentra el live-action de Blancanieves de Disney, que encabeza las nominaciones y se convierte en el gran protagonista de esta entrega; conoce aquí la lista completa.
Razzies 2026: Lista de los nominados por ser ‘lo peor del cine’
Además de Blancanieves, películas como La guerra de los mundos y Tierra de fugitivos figuran entre las más criticadas de los Razzies 2026. Esta es la lista de los nominados.
Peor Película
- Blancanieves
- La guerra de los mundos
- Hurry Up Tomorrow
- Tierras perdidas
- Estado eléctrico
Peor Actor
- Ice Cube: La guerra de los mundos
- Jared Leto: Tron: Ares
- The Weeknd: Hurry Up Tomorrow
- Dave Bautista: Tierras Perdidas
- Scott Eastwood: Alarum
Peor Actriz
- Ariana DeBose: Amor explosivo
- Heather Graham: Gunslingers
- Milla Jovovich: Tierras perdidas
- Rebel Wilson: Bride Hard
- Michelle Yeoh: Star Trek: Section 31
Peor Actriz de Reparto
- Anna Chlumsky: Bride Hard
- Gal Gadot: Blancanieves
- Eiza González: La fuente de la juventud
- Amara Okereke: Tierras perdidas
- Isis Valverde: Alarum
Peor Reparto
- Los siete enanos artificiales: Blancanieves
- Nicolas Cage: Gunslingers
- Stephen Dorff: Bride Hard
- Greg Kineear: Off the Grid
- Sylvester Stallone: Alarum
Peor Director
- Paul W.S. Anderson: Tierras perdidas
- Rich Lee: La guerra de los mundos
- Joe y Anthony Russo: El estado eléctrico
- Trey Edward Shults: Hurry Up Tomorrow: Más allá de los reflectores
- Marc Webb: Blancanieves
Peor Guion
- El estado eléctrico
- Hurry Up Tomorrow: Más allá de los reflectores
- Tierras perdidas
- Blancanieves
- La guerra de los mundos
Peor remake, secuela o reboot
- Five Nights at Freddy’s 2
- Pitufos
- Blanca Nieves
- Star Trek: Section 31
- La guerra de los mundos
Peor Combo en Pantalla
- Los siete enanos artificiales: Blanca Nieves
- Ariana DeBose y Ke Huy Quan: Amor explosivo
- Robert De Niro y Robert De Niro: The Alto Knights: Mafia y poder
- Ice Cube y su cámara de Zoom: La guerra de los mundos
- The Weeknd y su gran ego: Hurry Up Tomorrow: Más allá de los reflectores
¿Cuándo se celebran los Razzies 2026?
La ceremonia de entrega de los Razzies 2026 se celebrará el 7 de marzo, apenas unos días antes de los Oscar, como ya es tradición.