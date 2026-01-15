Julio Iglesias niega acusaciones de abuso en su contra: ‘Voy a defender mi dignidad’

El cantante español Julio Iglesias se pronunció públicamente luego de que dos personas que anteriormente trabajaron en su residencia lo señalaran con acusaciones graves. A través de un mensaje difundido en su cuenta oficial de Instagram, el intérprete rechazó de manera categórica cualquier señalamiento en su contra y afirmó que los hechos descritos son falsos.

“Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa”, expresó el artista en su comunicado. En el mensaje, Iglesias negó haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a alguna mujer, y aseguró que dichas acusaciones “son absolutamente falsas” y le han provocado una profunda tristeza.

El cantante señaló que nunca antes había experimentado un agravio de esa magnitud y calificó las acusaciones como un acto de maldad. No obstante, afirmó que mantiene la fortaleza necesaria para que la verdad salga a la luz y para defender su dignidad ante lo que considera un ataque grave a su persona.

“Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave”, escribió el artista, sin ofrecer mayores detalles sobre el origen o el contenido específico de los señalamientos.

En su publicación, Julio Iglesias también agradeció las múltiples muestras de apoyo que aseguró haber recibido tras la difusión del caso. Destacó los mensajes de cariño y lealtad enviados por personas cercanas y seguidores, los cuales —dijo— le han brindado consuelo en medio de la situación.

“No puedo olvidarme de tantas y tantas personas queridísimas, mensajes de cariño y lealtad; he sentido mucho consuelo en ellas”, añadió.

Hasta el momento, no se ha informado sobre procesos legales derivados de estas acusaciones, ni se conocen posturas oficiales adicionales por parte de las personas que realizaron los señalamientos. La declaración del cantante es, por ahora, el único posicionamiento público sobre el tema.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL