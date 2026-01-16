Foro de las Estrellas 2026: Esta es la cartelera de artistas de la Feria de San Marcos

Foro de las Estrellas 2026: Esta es la cartelera de artistas

La Feria Nacional de San Marcos 2026 ya tiene lista su cartelera oficial para el Foro de las Estrellas, el escenario más esperado de la celebración. Aguascalientes está lista para recibir a más de 20 artistas de talla internacional que harán vibrar al público.

Desde el 18 de abril hasta el 10 de mayo los asistentes podrán disfrutar de conciertos, juegos mecánicos y la gastronomía del estado en uno de los eventos culturales y musicales más importantes de México. Descubre aquí la cartelera completa del Foro de las Estrellas de la FNSM 2026.

Cada año, el Foro de las Estrellas se convierte en el corazón musical de la Feria de San Marcos. Miles de asistentes se congregan en Aguascalientes para disfrutar de conciertos gratuitos que van desde la música regional mexicana hasta propuestas internacionales de pop, rock, reggaetón y KPop.

En 2026, los artistas que se podrán ver del 18 de abril al 10 de mayo son:

Abril

18: Entre Amigos (Yuri, Lucero, Emmanuel y Mijares)

19: Luis Ángel El Flaco

20: BXS Bryndis x Siempre

21: Goo Goo Dolls

22: J Balvin

23: Lara Campos

24: La Única Internacional Sonora Santanera

25: Andrea Bocelli

26: Álex Fernández

27: Orquesta Sinfónica SEDENA

28: Kany García

29: El Mimoso

30: José Carreras, Kenny G y López Yáñez

Mayo

1: Función de Lucha Libre

, Eric Nam y Milli 2: Audrey Nuna

3: Foreigner

4: Kumbia Kings, Mi Banda El Mexicano de Germán Román

5: Grupo Frontera

6: Mago de Oz

7: Lila Downs

8: David Guetta presents: The Monolith

9: Paulo Londra

10: Empire of the Sun

¿Cómo acceder al Foro de las Estrellas de la Feria de Aguascalientes 2026?

Uno de los grandes atractivos de la Feria de San Marcos es que los conciertos en el Foro de las Estrellas son totalmente gratuitos. Para asistir a los conciertos no se requiere boleto de entrada, aunque se recomienda llegar con anticipación para asegurar un buen lugar, ya que el acceso está limitado a la capacidad del recinto.

¿Qué otras actividades ofrece la Feria de San Marcos en Aguascalientes este 2026?

La Feria Nacional de San Marcos 2026 contará con una amplia gama de atracciones que van desde juegos mecánicos y casino, hasta una rica propuesta gastronómica y actividades culturales distribuidas en diversos escenarios, entre ellos el emblemático Foro de las Estrellas.

En esta edición, los invitados de honor serán el Estado de Chihuahua y la Comunidad de Madrid, quienes aportarán su tradición, arte y cultura para enriquecer la experiencia de los asistentes.