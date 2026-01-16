La Feria Nacional de San Marcos 2026 se prepara para recibir a artistas de talla internacional, y entre ellos destaca Audrey Nuna, una figura emergente que ha conquistado la escena musical y el cine animado.

Su participación en Las Guerreras KPop, producción de Netflix que se convirtió en fenómeno global, la posicionó como una voz representativa de la cultura asiática contemporánea. Ahora, su llegada a México promete arrasar en el festival internacional.

Te contamos quién es esta joven artista y cuándo se presentará en la FNSM 2026.

¿Quién es Audrey Nuna la voz de Las Guerreras KPop que estará en el Foro de las Estrellas 2026?

Audrey Nuna nació en Nueva Jersey, Estados Unidos, en una familia surcoreana y desde muy joven mostró interés por la música y el rap. Es una cantante, compositora, directora y escritora. Su identidad bicultural le permitió fusionar influencias del hip hop estadounidense con la estética del KPop.

La joven de 26 años se dio a conocer en el mundo del espectáculo con sencillos como Comic Sans y Space, que llamaron la atención por su estilo experimental. Posteriormente lanzó su álbum a liquid breakfast (2021), con el que consolidó su propuesta artística.

El reconocimiento internacional de Audrey Nuna llegó con su interpretación musical de Mira en Las Guerreras KPop. De este modo, se convirtió en un referente de la nueva generación de artistas asiático-americanos.

Audrey Nuna arrives to the #GoldenGlobes



Variety Golden Globes Red Carpet Pre-Show presented by @AmazonFireTV pic.twitter.com/NAxnOBe37b — Variety (@Variety) January 11, 2026

Audrey Nuna se presentará el Foro de las Estrellas en la Feria de San Marcos 2026

Audrey Nuna cautivará al público en la Feria de San Marcos 2026. La cantante conocida por ser una de las voces de la película Las Guerreras KPop se presentará el 2 de mayo de 2026 en el Foro de las Estrellas, el escenario principal de la feria.

El concierto será gratuito, como parte de la tradición del festival de ofrecer espectáculos de primer nivel sin costo para los asistentes. Se recomienda a los fans de la artista llegar temprano para asegurar un buen lugar, ya que el acceso es libre pero limitado a la capacidad del recinto.

La Feria de San Marcos 2026 se llevará a cabo del 18 de abril al 10 de mayo de 2026, con más de 20 noches de música y entretenimiento.