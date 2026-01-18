La serie argentina En el Barro, un spin-off de El Marginal, confirmó oficialmente su segunda temporada y ya presentó un primer adelanto que generó revuelo entre los fans de la producción de Netflix.

La historia continúa con Gladys Borges (interpretada por Ana Garibaldi), quien regresa a la cárcel de La Quebrada en medio de un frío recibimiento por parte de las internas, salvo por Soledad Solita Rodríguez (Camila Peralta), que la recibe con un abrazo.

En el Barro temporada 2: Fecha de estreno, reparto y nuevos personajes

La fecha de estreno de la segunda temporada de En el Barro está prevista para el mes de febrero de 2026, en la plataforma de streaming Netflix. Sólo necesitas contar con una suscripción activa en el servidor para disfrutar de la historia de Gladys.

Esta nueva entrega incluirá nuevos personajes y un elenco reforzado que promete ampliar el universo narrativo de El Marginal.

La producción está a cargo de Underground y Telemundo Studios, con el guion de Silvina Fredjkes, Omar Quiroga, Alejandro Quesada y Sebastián Ortega. En la música se mantiene “Siete vidas”, tema interpretado por María Becerra, que ya se convirtió en un sello de la serie.

Nuevas bandas, nuevas alianzas, nuevos personajes. En el barro, temporada 2, en febrero en Netflix. pic.twitter.com/4xezuIyrlH — xılɟʇǝuǝɥɔ (@CheNetflix) January 16, 2026

Reparto y los nuevos personajes de En el Barro

Entre las incorporaciones más destacadas a la serie En el Barro se encuentra Inés Estévez, quien dará vida a Beatriz Lanteri, autoridad del penal que se involucra en el expediente judicial de Gladys. También se suma Eugenia La China Suárez, en el papel de Nicole, un personaje que despierta gran expectativa por la fama mundial de la actriz.

A ellas se agregan Julieta Ortega, Lola Berthet, Victorio D’Alessandro, Osmar Núñez, Pablo Rago, y la participación especial de Verónica Llinás como la imponente Gringa Casares.

El reparto de En el Barro mantiene conexiones con El Marginal, gracias a los cameos de Juan Minujín y Gerardo Romano, con lo que queda clara la continuidad del universo creado por Sebastián Ortega.

Además, regresan figuras como Lorena Vega en el papel de la Zurda, junto a Erika de Sautu Riestra, Carolina Ramírez, Alejandra Locomotora Oliveras y Carla Pandolfi.

Gladys volvió a La Quebrada. Acá dejo un poquito de lo que se viene en la segunda temporada de En el barro que llega en febrero a Netflix. pic.twitter.com/4dEgPUr4TX — xılɟʇǝuǝɥɔ (@CheNetflix) January 16, 2026

¿Cuándo salió la primera temporada de En el Barro?

La primera temporada de En el Barro se estrenó en 2023, está pensada como parte del universo expandido de El Marginal. La trama de esta entrega se centró en los orígenes de Gladys Borges y su llegada a prisión, al mismo tiempo que se exploran las dinámicas internas del penal y el rol que desempeñan las mujeres en ese entorno hostil.