La historia real de El Botín, película de acción de Netflix

El Botín es la nueva película de Netflix que ha conquistado al público. Y no es por nada, pues la cinta te hace poner atención desde el inicio con su aviso de que la producción de Netflix está “inspirada en hechos reales”.

La película El Botín es protagonizada por Ben Affleck y Matt Damon, quienes interpretan a dos policías de Miami que tropiezan con más de 20 millones de dólares en una incautación, lo que pone en duda a cada uno con sus compañeros.

La sinopsis oficial de Netflix dice: "El hallazgo de millones de dólares en efectivo en un depósito abandonado está diluyendo la lealtad entre un grupo de policías de Miami. Cuando se corre el rumor del jugoso botín, todo cambia…, y nadie sabe en quién confiar".

¿El Robín se basa en una historia real?

La película no está basada en una historia real, pero sí inspirada en algo que ocurrió. El director del filme, Joe Carnahan, contó que la idea surgió por la experiencia personal de un amigo suyo como jefe de narcóticos tácticos del departamento de policía de Miami Dade.

“Está inspirada en parte en su vida y, luego, en mi inquebrantable amor por esos clásicos del thriller policiaco de los años 70 que realmente valoraban los personajes y las relaciones interpersonales y se convirtieron en referentes de esa época: películas como ‘Serpico’ y ‘El Príncipe de la Ciudad’ y, más recientemente, ‘Heat de Michael Mann’”, añadió.

Fue a inicios de los años 2000 que Miami implementó la unidad K-19 para detectar dinero en efectivo en lugar de drogas con perros entrenados para detectar billetes.

La película también utiliza elementos reales sobre el funcionamiento de un Equipo Táctico de Narcóticos y procesos de incautación, lo que le da mayor credibilidad a toda la historia.

Este es el motivo por el que el equipo de Dane Dumars (Matt Damon) y J.D. Byrne (Ben Affleck) debe contar los más de 20 millones de dólares antes de trasladarlos, como está citado en las normas de Florida y Miami Dade.

Por otro lado, el nombre de la película en inglés, ‘The Rip’, viene de la jerga policial de Miami que se refiere a “quitarle las cosas a un delincuente”.