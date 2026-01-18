¿Qué significa Dame Paleta, tendencia de TikTok?

En TikTok han aparecido videos con un audio viral en el que una canción dice “Dame Paleta”, por lo que los usuarios quieren saber el significado real de esta frase.

Los usuarios hace videos de TikTok con los que se graban haciendo lipsync de la canción que dice “Dame paleta”, la cual es un remix del DJ G2G llamada Paleta X Faint, pero la canción original es de Wisin y Yandel que se llama “Paleta” y salió en el 2012, pero ahora este mix lo están retomando como una canción de fiesta para los antros o discotecas.

¿Qué significa “Dame Paleta”?

La frase “Dame Paleta” tiene un significado de contenido íntimo, se refiere a que alguien quiere tener un encuentro íntimo con un hombre, refiriéndose a “paleta” como el órgano reproductor masculino.

Es decir que la canción se refiere a que si sales por un helado y luego vas por una paleta, significa que se trata de ir a una fiesta o un antro para ir a buscar una aventura con un hombre para terminar en un encuentro íntimo, quizá casual.

Algunos usuarios han usado el audio para videos en los que salen con familiares, por lo que otros cibernautas han lanzado críticas pues afirman que no conocen el contexto real de esta canción que se volvió de las más virales en TikTok en los últimos meses del 2025 y principios del 2026.

Los audios virales y algunas tendencias han surgido de TikTok y se han apoderado de la red social de videos cortos, como es el caso del término: “detonar”, el cual surgió de las redes sociales, también con una connotación íntima, el mismo caso fue la palabra “debutar”, que también se refiere a un encuentro sexual, pero se refiere más a perder la virginidad, algunos casos virales fueron de influencers de deportes.