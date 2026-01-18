¿Quién es Una Desconocida? Edad, su identidad y videos virales que todos cometan

Una de las influencers y tiktokers más populares del momento es Una Desconocida, quien tiene millones de seguidores y videos virales que la volvieron famosa en las redes sociales.

Una Desconocida tiene 2.4 millones de seguidores en TikTok y más de 123 millones de Me Gusta en sus videos con los que cautiva a sus fans en TikTok.

Videos de Una Desconocida

La tiktoker Una Desconocida es famosa por sus videos en TikTok en donde aparece bailando y haciendo lipsync de los temas más conocidos del momento, tanto de reguetón como de regional mexicano.

Uno de sus videos más conocidos es uno donde la joven creadora de contenido aparece con la playera de México, mientras canta Love Me de Lil Wayne. La joven luce un mini short y además ella hace gestos sensuales y se toca el cabello de una manera muy coqueta. Este clip tiene 26 millones de vistas.

Pero, sin duda, su video más viral, es uno donde la influencer aparece acostada y lee un comentario de uno de sus seguidores, quien le dice que muestre uno de sus pechos. La joven se ríe de manera coqueta mientras lee el comentario que le dejaron en su perfil de TikTok.

Otro de sus videos famosos es uno en el que la tiktoker aparece bailando y cantando en lipsync el tema de “Gata Only” de Cris MJ y FloyyMenor.

Nombre real de Una Desconocida

El nombre de Una Desconocida es Mery Maynez, según su perfil de TikTok.

Edad de Una Desconocida

Hasta el momento la joven no ha revelado su edad, sin embargo, los usuarios especulan que tiene menos de 20 años.

¿Quién es Una Desconocida?

El misterio sobre su identidad oficial no se ha revelado, pero sí se sabe que la joven es amante de los gatos, ya que en sus lives y en sus videos presume a sus mascotas.

Además también muestra que es fan del futbol, ya que publica videos con playeras de los Tigres y de la selección mexicana. La joven tiene un gran gusto musical por el regional mexicano, ya que la mayoría de sus videos los musicaliza con canciones de ese género musical.