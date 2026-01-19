¿Dónde vive el actor mexicano Jorge Rivero? Así es su lujosa casa | VIDEO

Recientemente, el nombre del actor Jorge Rivero se ha convertido en tendencia, ahora por ser captado en un gimnasio haciendo ejercicio con 88 años de edad y gozando de una correcta salud física y mental a pesar del tiempo.

Jorge Rivero es uno de los rostros masculinos favoritos del cine mexicano de los años 60 y 70’s, quien hace décadas probó su suerte en Hollywood y dejó la actuación para vivir una vida tranquila con una agencia inmobiliaria junto a la guionista Betty Kramer, su esposa.

La sorpresa del momento es el regreso triunfal de Jorge Rivero a las pantallas de los celulares con un mensaje que motiva a cualquiera 🏋️‍♂️💪✨ #JorgeRivero https://t.co/d5YlI4o3b7 — La Razón de México (@LaRazon_mx) January 19, 2026

¿Dónde vive el actor mexicano Jorge Rivero?

El actor mexicano vive desde hace años en una mansión ubicada en las alturas de Hollywood Hills, un enclave donde las vistas panorámicas y la tranquilidad son clave para el retiro tranquilo que buscaba.

EL hogar del actor no sigue las tendencias modernas del minimalismo, pues el histrión optó por un estilo rústico, lleno de calidez y nostalgia, donde cada rincón está cargado de objetos, texturas y detalles.

Durante el programa Hoy Día hace seis años, mostraron una entrevista realizada en la casa del histrión, donde destacan los detalles de madera que se encuentran en las paredes con un estilo vaquero. además de varias fotos de sus anteriores películas y más elementos.

Se desconoce si la casa de Jorge Rivero se pudo haber visto afectada en los incendios que azotaron a Hollywood Hills a inicios del año 2025; sin embargo, parece que el ex actor vive una vida tranquilo y lejos del frenesí de la fama con su esposa desde hace tiempo.