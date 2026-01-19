VIDEO de Jorge Rivero de 88 años haciendo ejercicio: ‘Siempre con la mente y el cuerpo sanos’

El actor chino Jonathan Cheung publicó un video de un anciano ejercitándose en el gimnasio, sin sospechar que se trataba del actor mexicano Jorge Rivero, quien a los 88 años de edad mantiene su cuerpo activo.

“Abuelito de 88 años hace pedazos el gimnasio“, celebró el actor chino en el video que se hizo viral donde muestra a Jorge Rivero entrenando y hablándole sobre su estilo de vida en la actualidad, pues no hay día en el que el octogenario falte a levantar pesas y hacer ejercicio.

Jorge Rivero en el gym

En el video, le hacen unas preguntas al mexicano, como qué es lo que lo mantiene constante en el gimnasio a su edad, ante lo que él le menciona que se preocupa por mantener su salud, principalmente la mental.

“Mi padre me dio un consejo, era español [...] Me dijo ‘Jorge, cuando veas al toro correr no te pares enfrente de él’”, recordó antes de hacer la expresión de ‘ole’ y hacerse a un lado como si toreara. El actor asegura que como desayuno, el mexicano ordenó 5 claras de huevo y nada más.

“Bueno, 88, no lo puedes evitar (la edad). Así que es mejor ser saludable, estar bien mentalmente y eso es lo que pienso para seguir adelante hasta donde pueda”, expresó de manera sincera. "Siempre con la mente y el cuerpo sanos“, finalizó.

"Jorge Rivero":

Porque se viralizó un video que muestra su condición física a los 88 años pic.twitter.com/GalF5oureH — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) January 17, 2026

El actor fue identificado por los fans del cine mexicano, pues en la década de los años 70 se consagró como un Adonis en la industria cinematográfica que probó fuerte en Hollywood y tras cuatro décadas, reapareció de manera épica ante el público.

Tras su tiempo como actor, Rivero se retiró para tener una vida más tranquila y enfocarse en el negocio de bienes raíces en Los Ángeles junto a su esposa, la guionista Betty Kramer.

Aunque Jorge Rivero se empeñó en tener una vida fuera del ojo público, su reciente aparición en un video viral hace que sea difícil de olvidar y al contrario, se ha convertido en la inspiración de aquellos que desean cuidar de su salud física y mental.