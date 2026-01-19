Así luce actualmente Jorge Rivero, actor mexicano de 88 años

El exactor Jorge Rivero había pasado varias décadas lejos de los reflectores pero hoy vuelve a llamar la atención por su mentalidad disciplinada y a favor de la salud física, pues se hizo viral un video donde un joven lo graba en el gimnasio y lo entrevista sobre su motivación para ejercitarse con 88 años de edad.

Así luce Jorge Rivero a los 88 años de edad

“Mi padre me dio un consejo, era español [...] Me dijo ‘Jorge, cuando veas al toro correr no te pares enfrente de él’”, recordó Jorge Rivero antes de hacer la expresión de ‘ole’ y hacerse a un lado como si toreara.

“Bueno, 88, no lo puedes evitar (la edad). Así que es mejor ser saludable, estar bien mentalmente y eso es lo que pienso para seguir adelante hasta donde pueda”, expresó de manera sincera. “Siempre con la mente y el cuerpo sanos“, finalizó.

En el video, podemos ver al hombre con lentes de sol claros, el cabello largo y negro y un bigote. Además, lleva una playera negra de manga larga y un pantalón recto con bolsillos en los costados, así como unos tenis.

A pesar de cabello blanco y las arrugas propias de la edad, es evidente que el histrión se encuentra en un estado de salud optimo y se mantiene fuerte a pesar de que a sus años lo más común es un estilo de vida más sedentario y pérdida de fuerza por la masa muscular.

En una foto del 2026, podemos ver con mayor claridad su rostro, donde más allá de grandes arrugas destaca la pigmentación en la piel, quizás por no usar toda su vida protector solar, que es más visible en la zona del cuello.

El actor fue identificado por los fans del cine mexicano, pues en la década de los años 70 se consagró como un Adonis en la industria cinematográfica que probó fuerte en Hollywood y tras cuatro décadas, reapareció de manera épica ante el público.

Tras su tiempo como actor, Jorge Rivero se retiró para tener una vida más tranquila y enfocarse en el negocio de bienes raíces en Los Ángeles junto a su esposa, la guionista Betty Kramer.