Las fotos de Dulce Enríquez, influencer que murió tras grave accidente

Después de que la familia desmintiera hace varios días la muerte de Dulce Enríquez por el cruel accidente que la mantuvo hospitalizada, en la noche del lunes 19 de enero, se dio a conocer que la creadora de contenido había fallecido, según informó su hermana.

"Con el corazón profundamente roto, compartimos el doloroso fallecimiento de mi amada hermanita, Dulce Ivonne Enríquez Ramírez“, lamentó Michel en una publicación en Facebook donde pidieron respeto ante la situación.

Asimismo, informaron sobre las exequias: “El día de mañana, miércoles, se celebrará una misa en su memoria a las 3:00 p.m., y posteriormente la acompañaremos al panteón para encomendarla con amor a Dios en su descanso eterno”, dijo.

Las fotos de Dulce Enríquez

En redes sociales circulan algunas fotos de la creadora de contenido cuando fue llevada al hospital después del accidente que sufrió. Las imágenes muestran el auto volcado en un barranco y a la mujer inmovilizada en una camilla.

En dicha imagen, Dulce lleva un pantalón claro y una playera blanca con estampado triangular, además de pulseras en ambas manos. Aparece intervenida para ayudar a su respiración.

A través de su cuenta de Instagram, la joven publicaba fotos de ella en diferentes lugares, siendo la más reciente una del 5 de enero donde disfrutaba de la playa con un traje de baño entero.

También el 1 de enero publicó una serie de fotos sobre cómo la recibió el año 2026. La podemos ver con el cabello lacio y pintado de colore rojizo claro, además de maquillada de manera natural pero destacando sus rasgos faciales.

En las fotos, sonríe a la cámara mientras está sentada en unas piedras junto al mar. Lleva puesto un vestido blanco con una apertura en la falda y tirantes.