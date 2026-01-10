Recientemente se dio a conocer que la influencer mexicana Dulce Enríquez, de apenas 23 años, falleció el 9 de enero de 2026 tras sufrir un accidente automovilístico en una carretera del estado de Oaxaca.

Amigos y familiares de la creadora de contenido y maquillista profesional, expresaron su dolor ante la pérdida, pues era muy cercana a sus seguidores.

La joven viajaba en la camioneta del alcalde de Santa María Huatulco, Julio César Cárdenas Ortega, lo que ha generado varias teorías sobre su relación. Te contamos quién era esta influencer.

¿Quién era Dulce Enríquez, influencer que murió en un grave accidente de auto?

Dulce Enríquez era una influencer mexicana de 23 años, originaria de la región de la Costa de Oaxaca. La joven se había ganado un lugar en el mundo digital gracias a su talento como maquillista profesional y creadora de contenido de belleza.

En sus redes sociales, especialmente en Instagram, acumulaba más de 117 mil seguidores, quienes seguían de cerca sus tutoriales, consejos de estilo y colaboraciones con distintas marcas.

Además, tenía un negocio de bebidas llamado D•Drink’s, que inauguró junto a su familia en octubre de 2025. El lugar se ubica en el municipio de Santa María Huatulco.

¿De qué murió Dulce Enríquez, influencer?

La influencer Dulce Enríquez murió el 9 de enero de 2026, cuando sufrió un grave accidente automovilístico en la carretera federal 175, en Ocotlán de Morelos, cuando viajaba en la camioneta del alcalde de Santa María Huatulco, Julio César Cárdenas Ortega. El vehículo perdió el control en una curva peligrosa y cayó a un barranco de más de 50 metros, informaron medios locales.

Tras la caída, Dulce sufrió lesiones severas en la cabeza y el cuerpo. Fue trasladada de emergencia a un hospital, pero horas después se confirmó su fallecimiento. El alcalde resultó con lesiones leves.

Las autoridades locales desplegaron brigadas de auxilio en la zona para atender el accidente.

En redes sociales, sus seguidores y colegas han expresado profundo pesar, pero otros usuarios han especulado sobre la relación de la joven Dulce Enríquez y el alcalde, quien estaba casado y tiene alrededor de 52 años.

El equipo del político informó en redes sociales que Julio César Cárdenas Ortega se encuentra estable y fuera de peligro, pero nunca se mencionó el nombre de la creadora de contenido.

Hasta el momento, la familia de Dulce no ha emitido declaraciones ni desmentido o confirmado los rumores de un amorío entre la joven y el alcalde.