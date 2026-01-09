En el mundo de las redes sociales, una figura que no pasa desapercibida es Sofía Gonet, mejor conocida como La Reini. La argentina cuenta con más de 900 mil seguidores en Instagram y tiene una fuerte presencia en TikTok.

Esta joven creadora de contenido se ha convertido en un fenómeno debido a su estilo irreverente y un discurso abiertamente crítico hacia los hombres, de ahpi que sea llamada la influencer antihombres. Su lema es “siempre que pueda hacerle la guerra a un hombre se la voy a hacer”, mismo que resume el tono de sus publicaciones y apariciones públicas.

Te contamos sobre la vida y trayectoria de La Reini, Sofía Gonet.

¿Quién es La Reini, Sofía Gonet, la influencer antihombres?

Sofía Gonet, La Reini, es una creadora de contenido originaria de Buenos Aires, Argentina.

Saltó a la fama en redes sociales con videos en TikTok, donde comparte su estilo de vida lujoso y opiniones sin filtro. En Instagram cuenta con 947 mil 888 seguidores.

Se autodefine como “antihombres”, una postura que ha generado tanto apoyo como rechazo entre internautas de todo el mundo. El público joven la adora por ser “disruptiva”, pero también ha sido criticada por quienes consideran que su estilo es excesivo o polarizante.

Su popularidad en el mundo digital la llevó a participar en televisión en MasterChef Celebrity Argentina, un programa conducido por Wanda Nara. Sofía Gonet generó polémica en el concurso de cocina por su actitud desafiante con sus compañeros.

¡UNA REINI NUNCA PIERDE EL GLAMOUR! ✨



Pasó de todo en las cocinas de MasterChef Celebrity. Fiel a su estilo, Sofía Gonet entró a presentar su plato con toda la actitud, pero el destino (y los zapatos) le jugaron una mala pasada 😱.



Por suerte, Wanda Nara estuvo atenta, hubo… pic.twitter.com/hcZTPFvgY7 — Telefe Noticias (@telefenoticias) January 9, 2026

En noviembre de 2025, la también conocida como influencer antihombres, asistió a la segunda edición los Premios Ídolo Argentina, en los que las personalidades más importantes de las redes se reunieron.

Sofía Gonet, La Reini, fue galardonada con el premio Ídolo de Moda en el Salón Tattersall del Hipódromo de San Isidro, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En diciembre de 2025, luego de una serie de polémicas, Sofía anunció su retiro temporal de las redes sociales. Declaró que lo hacía con el propósito de enfocarse en su bienestar mental, aunque dejó claro que regresará cuando se sienta lista.

“Hola a todos, he decidido tomarme un tiempo para sanar, para mí, para enfocarme en mi bienestar”, escribió en una imagen con fondo negro y letras blancas.

No obstante, Sofía Gonet publicó ayer un video de una campaña de maquillaje que acumuló más de 16 mil Me Gusta en Instagram.