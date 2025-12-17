La creadora de contenido y presentadora Dorismar, se ha vuelto tendencia en las últimas horas debido a que atraviesa un momento difícil de salud. En redes sociales dio a conocer a sus seguidores que su rostro luce desfigurado.

Tras las impresionantes imágenes de este caso, usuarios han expresado curiosidad por conocer la identidad de esta mujer. En La Razón de México te contamos quién es y a qué se dedica.

¿Quién es Dorismar, modelo e influencer?

Dorismar es una influencer, modelo, cantante, actriz y presentadora originaria de Argentina. Su nombre en realidad es Dora Noemí Kerchen.

Durante su carrera ha destacado por incursionar en diversos proyectos de televisión como Caliente, de Univisión, y Desmadruga2, de Televisa. Además, como intérprete ha participado en telenovelas y proyectos de entretenimiento en México y Estados Unidos.

La carrera de Dorismar abarca más de dos décadas y a inicios de los 2000 destacó por ser uno de los rostros más bellos de la televisión en América Latina. También se aventuró un tiempo en el mundo de la moda, donde participó como modelo en revistas especializadas.

En los últimos años se ha vuelto una figura muy popular en redes sociales como creadora de contenido debido a su belleza. En Instagram se encuentra con el usuario dorismartv; cuenta actualmente con 1,3 millones de seguidores, con quienes comparte videos con audios en tendencia y algunas fotografías de su carrera como cantante.

En Facebook también se encuentra como dorismartv.

Recientemente Dorismar se volvió tendencia en redes sociales y medios de comunicación debido a su drástico cambio de aspecto.

¿Qué le pasó a Dorismar en el rostro?

El día 16 de diciembre, a través de una transmisión en vivo, Dorismar apareció con una férula nasal y signos visibles del postoperatorio. La modelo e influencer reveló a sus seguidores que está pasando por un momento difícil por el cual deberá mantenerse en reposo.

La también actriz de origen argentino compartió que hace poco se sometió a una cirugía de nariz en Colombia para mejorar su aspecto. Declaró que acudió con un médico especialista para corregir una mala praxis que cambió su vida por completo.

Hace tiempo Dorismar se sometió a una rinoplastia, pero los resultados de la intervención no fueron los esperados.