Recientemente se dio a conocer que la influencer mexicana Dulce Enríquez sufrió un accidente de carretera en Ocotlán, Oaxaca.

En redes sociales circuló el rumor de que la joven había muerto, sin embargo, su familia confirmó que ella se encuentra con vida y bajo atención médica.

¿Cuál es el estado de salud de Dulce Enríquez? Desmienten muerte de la influencer

Michel Enríquez, hermana de Dulce, desmintió las versiones que aseguraban que la influencer había fallecido.

“Agradecemos profundamente a todas las personas que han mostrado apoyo, respeto y oraciones por la recuperación de mi hermana, quien se encuentra con vida y bajo atención médica“, inició la publicación de la joven.

Del mismo modo, denunció la difusión de mensajes de odio y contenidos falsos que vulneran la dignidad de la creadora de contenido Dulce Enríquez.

“No se vale, bajo ninguna circunstancia, utilizar la imagen de mi hermana, aprovechar su estado de salud, crear o manipular imágenes mediante inteligencia artificial, atribuyéndole hechos falsos o dañinos", continuó la hermana de la influencer.

Además, hizo un llamado a la empatía y al respeto, recordando que nadie está exento de sufrir un accidente y que en momentos difíciles lo que más suma es la solidaridad.

La familia informó que cuenta con evidencia documentada de las publicaciones, perfiles y páginas que han difundido contenido falso, ofensivo o de odio. Esto debido a que en redes sociales circulan fotos de la joven de 23 años junto al alcalde de Santa María Huatulco, Julio César Cárdenas Ortega, la persona con la que viajaba cuando sufrió el accidente.

Dicho material, aseguró la joven, será utilizado para proceder conforme a la ley, con el objetivo de frenar la manipulación de imágenes y mensajes que afectan la integridad y privacidad de Dulce Enríquez.

“Hacemos de conocimiento público que contamos con evidencia documentada de todas las publicaciones, perfiles, páginas y medios que han difundido contenido falso, ofensivo o de odio. Dicha evidencia será utilizada para proceder conforme a la Ley y demás disposiciones legales aplicables, sin excepción", señaló la hermana de la influencer de la Costa de Oaxaca.

Hasta el momento, no hay mayores actualizaciones sobre el estado de salud de Dulce Enríquez, la creadora de contenido de Huatulco que se accidentó el sábado, junto al alcalde de Santa María Huatulco, Julio César Cárdenas Ortega.

Mensaje de la hermana de la influencer Dulce Enríquez ı Foto: Captura de pantalla

La hermana de Dulce Enríquez asegura que no existen colectas para el tratamiento de la influencer

Del mismo modo, la hermana de la influencer, aseguró que ni ella ni su familia realizan colectas para recaudar fondos para los gastos hospitalarios de Dulce Enríquez. La joven pidió a la gente no dejarse engañar e informarse sólo por su cuenta de Facebook.

“NO se ha autorizado ninguna página, perfil, publicación ni colecta para solicitar dinero, donaciones o apoyos económicos en su nombre”, escribió.

“Agradecemos profundamente las oraciones, el apoyo y la solidaridad, y pedimos a la comunidad informarse únicamente por canales oficiales de la familia. Gracias por su comprensión y apoyo”, agregó Michel Enríquez.