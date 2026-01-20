¿Quién es Abella Danger? La ex estrella cine para adultos que fue captada en partido por ESPN

Abella Danger se volvió tendencia al ser captada por unos momentos por las cámaras de ESPN durante el College Football Championship Game, donde animaba con intensidad a los Miami Hurricanes como lo hizo el mes pasado durante un partido de los College Football Playoff de 2025, donde mostró su pasión por el fútbol americano.

Y es que las cámaras de ESPN enfocaron rápidamente a Abella Danger recientemente durante el partido de fútbol colegial que terminó ganando Indiana. En el clip, podemos ver los momentos de tensión ante el marcador que desfavorece al equipo de la modelo +18.

ESPN camera man: 'Hold my beer' spotting Abella Danger mid-game 💀 Parents clutching pearls, Miami takes the L. Legend status unlocked pic.twitter.com/8M4iCF3DQs — RAZE (@RazeFeed) January 20, 2026

¿Quién es Abella Danger?

La actriz nació el 19 de noviembre de 1995 y es oriunda de Miami, Florida. Es una actriz porno y modelo erótica, quien nació en una familia judía de origen ucraniano.

Abella hizo su primera escena pornográfica a los dieciocho años de edad para el sitio web Bang Bros en julio de 2014 y tras grabar ocho escenas, se mudó a Los Ángeles.

Ha ganado varios premios por sus actuaciones en las películas +18 y ha formado parte de más de mil 500 cintas de este tipo como actriz en los 12 años que tiene de carrera dentro de la industria del entretenimiento para mayores de edad.

En los años 2022 y 2023, Abella Danger fue la actriz más buscada en el sitio para adultos Pornhub. Danger mide 1,62 metros, y sus medidas son 87 cm de pecho, 64 cm de cintura y 98 cm de cadera; además, obtuvo gran flexibilidad gracias a haber practicado ballet cuando era pequeña.

Sobre su vida privada, la mujer mantuvo una relación con la cantante Gaby Guerrero (Gaby G) y apareció en su videoclip City on Fire, donde interpretaba a un personaje que atraía a la cantante al lado oscuro de Los Ángeles.

En redes sociales, la estrella del cine para adultos se ha mostrado abierta a exponer su personalidad desinhibida y excéntrica, lo que le ha hecho conseguir una sólida base de fanáticos, con 9.5 millones de seguidores solo en Instagram.