Victoria Beckham arruinó el primer baile de Brooklyn Beckham con su esposa

Brooklyn Beckham se sinceró recientemente con el público con un mensaje en redes sociales en el que exponía a su familia por no tratar de la mejor manera a su esposa Nicola Peltz. Asimismo, reveló un bochornoso episodio en su boda que arruinó uno de los momentos más importantes para los recién casados, donde la protagonista fue su madre, Victoria Beckham.

“No quiero reconciliarme con mi familia. No me controlan, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida. […] Mis padres han intentado sin cesar arruinar mi relación desde antes de mi boda, y no han parado.”, expresó Brooklyn Beckham a través de historias de Instagram.

Brooklyn Beckham speaks out against parents Victoria and David Beckham:



“I do not want to reconcile with my family. I'm not being controlled, I’m standing up for myself for the first time in my life. […] My parents have been trying endlessly to ruin my relationship since before… pic.twitter.com/FBFlK1d4fu — Pop Base (@PopBase) January 19, 2026

¿Qué hizo Victoria Beckham en la boda de su hijo?

“Nunca he sentido tanta incomodidad o humillación en mi vida”, contó el fotógrafo al hablar de cómo su madre “secuestró” su primer baile planeado desde semanas atrás para él y su esposa, realizando un baile inapropiado frente a los quinientos invitados a la ceremonia.

Sobre cómo ocurrieron los hechos, describió: "Mi mamá secuestró el primer baile con mi esposa, el cual había sido planeado con semanas de anticipación con una canción romántica”, comenzó.

“Frente a nuestros 500 invitados de boda, Marc Anthony me llamó al escenario, donde según el programa estaba previsto que fuera mi baile romántico con mi esposa, pero en lugar de eso mi mamá estaba ahí esperándome para bailar conmigo. Bailó de una manera muy inapropiada sobre mí frente a todos”, compartió.

Al respecto, aseguró que desea renovar sus votos para tener nuevas memorias sobre su día especial con su esposa: “Queríamos renovar nuestros votos para poder crear nuevos recuerdos de nuestro día de boda que nos traigan alegría y felicidad, no ansiedad y vergüenza”, admitió.

Brooklyn asegura que Nicola ha sido irrespetada en su familia de manera constante, pues su madre ha invitado a personas del pasado de él sin importar su incomodidad; por su parte, su padre David ha evitado verlos.

“La narrativa de que mi esposa me controla es todo lo opuesto. He sido controlado por mis padres la mayor parte de mi vida, crecí con demasiada ansiedad. Por primera vez, desde que me alejé de mi familia esa ansiedad ha desaparecido”, aseguró Brooklyn Beckham.