Lenny Kravitz, Fobia y Los Fabulosos Cadillacs lideran cartel del VL 2026

El Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino 2026 reveló ayer en conferencia de prensa su cartel oficial, fechas, sedes y programación extendida para su vigesimosexta edición, que se realizará los días 14 y 15 de marzo de 2026 en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, con una mezcla potente de leyendas y generaciones emergentes que prometen un fin de semana inolvidable. Los escenarios de Amazon Music, Amazon y Telcel serán los encargados de recibir a todo el elenco de artistas que se esperan en esta gran celebración.

El Dato: Vive Latino 2026 mejora su mapa con novedades: zonas de descanso, espacios recreativos, mayor movilidad entre escenarios y áreas dedicadas a la diversidad cultural.

“Esta edición es una celebración de la música en todas sus formas y expresiones y una reafirmación del compromiso con el público mexicano y latinoamericano”, declaró Jordi Puig, productor general del Vive Latino.

El público podrá disfrutar de un cartel que combina actos nacionales e internacionales de gran impacto. Entre los nombres más esperados figuran Lenny Kravitz, icono global del rock; Los Fabulosos Cadillacs, banda argentina de ska y rock legendaria; los venezolanos Los Amigos Invisibles, y la diversidad musical sigue con artistas como Liran’ Roll, dentro de una selección que atraviesa géneros desde el rock alternativo hasta hip hop, reggae, electrónica y pop latino.

La programación se estructurará en dos días intensos. El sábado 14 de marzo contará con actuaciones de Lenny Kravitz, Juanes, Cypress Hill, Enanitos Verdes y muchos más; mientras que el domingo 15 tendrá la participación de Los Fabulosos Cadillacs, Liran’ Roll, Moby (DJ Set), y el guitarrista Tom Morello, entre otros nombres fuertes. Estas propuestas reflejan el carácter plural y el alcance tanto generacional como geográfico que busca el festival.

“Traemos un cartel que responde a los gustos variados de nuestra audiencia, desde bamdas clásicas hasta proyectos frescos e innovadores, porque la música nos transforma y nos une”, explicó Cecilia Toussaint, gestora de talentos, ante los asistentes.

Además del cartel musical, la organización confirmó experiencias culturales adicionales que complementarán la oferta del festival. Entre ellas figuran podcasts en vivo, espacios de stand up comedy y funciones de lucha libre profesional a cargo del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), lo que amplía la propuesta más allá de los conciertos tradicionales. Estas actividades se suman a zonas de descanso, áreas recreativas y nuevas dinámicas de movilidad dentro del recinto, con el objetivo de que la experiencia del asistente sea integral.

En cuanto a boletos, la etapa de venta general ya está activa a través de Ticketmaster, con diversas opciones de abonos, promociones y precios que van desde entradas por día hasta paquetes completos para ambos días del festival, permitiendo al público escoger la modalidad que mejor se adapte a sus preferencias y presupuestos.

Los organizadores también anunciaron que el evento contará con transmisión en vivo, facilitando el acceso para quienes no puedan asistir de forma presencial, lo que amplía el alcance de la celebración musical. Con esta presentación oficial, el Vive Latino 2026 se perfila como una de las ediciones más ambiciosas y celebradas de su historia, con un lineup sólido, actividades paralelas de atractivo general y una apuesta clara por la diversidad artística.

Si bien los detalles adicionales sobre horarios por escenario y orden de las presentaciones se darán a conocer en las próximas semanas, la expectativa entre los seguidores del festival es alta, y las redes sociales oficiales del Vive Latino 2026 ya vibran con anticipación para lo que será un espectáculo de dos días que promete marcar nuevamente una pauta en la escena musical del país.

Vive Latino 2026

Dónde: Estadio GNP Seguros, CDMX

Cuándo: 14 y 15 de marzo

Precios: De 3 mil hasta 10 mil pesos durante la primera fase del evento.