Amos del Universo: Reparto, tráiler y fecha de estreno de la película de He-Man en 2026

Se ha revelado el avance de Amos del Universo, la película que llegará en verano del 2026 y retomará la historia de He-Man tras una larga espera. Ahora, te compartimos los detalles sobre la cinta. incluyendo el reparto y la fecha de estreno.

¿De qué trata la película de Amos del Universo?

Amos del Universo arranca con una separación y 15 años después, el príncipe Adam se reencuentra con la legendaria Espada del Poder, tras darse a conocer que Eternia ha quedado devastada y ahora vive bajo el dominio de Skeletor.

La única manera de restaurar el equilibrio es que Adam acepte su destino y se transforme en He-Man, el hombre más poderoso del universo, con Teela y Duncan, mejor conocido como Man-At-Arms, como sus aliados clave.

Juntos, los héroes deben enfrentarse a las fuerzas oscuras, viejas heridas y decisión que pondrán a prueba su lealtad.

Fecha de estreno de Amos del Universo

La cinta se estrenará el 4 de junio de 2026 en cines, por lo que quedan varios meses para poder descubrir cuál es el resultado final de la renovación de la icónica franquicia.

Hasta el momento, la clasificación no ha sido revelada, pero el tono apunta a una historia accesible para todos para reiniciar con una historia que conquistó a chicos y grandes en los años 80’s.

nicholas galitzine as he man was the BEST CHOICE MGM ever had pic.twitter.com/KlzqpYzVOl — . (@darkskyzine) January 22, 2026

Reparto de Amos del Universo

El elenco de Amos del Universo, la película de He-Man es el siguiente: