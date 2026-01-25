Este fin de semana Alex Honnold marcó la historia de la escalada al subir el rascacielos Taipei 101, en Taiwán. Frente a la mirada de millones de personas que seguían la transmisión en vivo de Netflix, el deportista estadounidense ascendió cientos de metros sin arnés ni cuerdas, lo que aumenta la magnitud de la hazaña.

Si quieres conocer más sobre este enorme edificio, su origen y cuánto mide, te contamos en La Razón.

¿Cuánto mide el Taipei 101, rascacielos que escaló Alex Honnold?

El Taipei 101, que escaló Alex Honnold, es propiedad de la Taipei Financial Center Corporation, mide 508 metros de altura, con la aguja alcanza 509,2 metros. Cuenta con 101 pisos sobre el suelo y 5 subterráneos.

Su superficie total es de aproximadamente 198,347 m² en la torre y 357,719 m² en todo el complejo.

El edificio ubicado en Taipéi, Taiwán, se inició a construir en 1997 y se finalizó en 2003. El rascacielos quedó inaugurado oficialmente el 14 de noviembre de 2005.

Su uso principal es de oficinas corporativas, un centro comercial, observatorio turístico y espacios para eventos como conferencias y exposiciones. Los primeros pisos están dedicados a tiendas de lujo, restaurantes y entretenimiento; mientras que el observatorio en el piso 89 y la terraza exterior en el piso 91 son atracciones populares para visitantes nacionales e internacionales.

La fachada del Taipei 101 está hecha de vidrio verde reflectante y aluminio, con un diseño inspirado en la pagoda tradicional china. Mientras tanto, la estructura está creada con hormigón armado y acero de alta resistencia, diseñados para soportar tifones y terremotos frecuentes en la región.

El rascacielos es considerado una estructura muy fuerte, pues incluye un amortiguador de masa de 660 toneladas suspendido entre los pisos 87 y 92, que reduce el movimiento del edificio durante sismos y vientos fuertes.

¿En cuánto tiempo subió Alex Honnold el Taipei 101?

Alex Honnold completó la escalada del Taipei 101 en aproximadamente 90 minutos, según lo reportado durante la transmisión en vivo de Skyscraper Live por Netflix. El ascenso, fue realizado en modalidad free solo (sin cuerdas ni arneses), lo llevó desde la base hasta la cima del rascacielos de 101 pisos.

Finalmente, cuando el deportista estadounidense llegó a la cima del edificio, sacó su celular y se tomó una selfie, como suele ser su costumbre cada vez que sube una montaña.