Así se veía Alex Honnold desde el interior del Taipei 101; comparte selfie histórica | VIDEO

El mundo volvió a quedar boquiabierto con la fuerza física y mental de Alex Honnold, el legendario escalador estadounidense conocido por sus ascensos en modalidad free solo. En esta ocasión, el desafío no fue una pared natural, sino uno de los rascacielos más emblemáticos de Asia, el Taipei 101, en Taiwán.

Con la transmisión en vivo de Netflix, titulada Skyscraper Live, millones de personas de todas las latitudes pudieron ser testigos de una subida sin cuerdas ni arneses. El deportista de 40 años parece dominar esta disciplina, pues sorprendió al saludar muy relajado a las personas que lo observaban y grababan desde dentro del famoso edificio.

Además, al llegar a la cima, Alex Honnold se tomó una selfie, capturando uno de los momentos más impactantes de la escalada urbana. Te contamos cómo se vivió.

Así se veía Alex Honnold desde el interior del Taipei 101 | VIDEO

Alex Honnold, escalador profesional, hizo historia este fin de semana al subir a la punta del Taipei 101, en Taiwán. El evento fue transmitido en Netflix totalmente en vivo.

Durante más de 90 minutos, Honnold mostró la serenidad que lo caracteriza, incluso a más de 500 metros de altura. En varias ocasiones, mientras avanzaba por la fachada del edificio, se tomó un momento para saludar a los espectadores que lo grababan desde alguno de los pisos del Taipei 101.

Al parecer los millones de espectadores se encontraban más nerviosos y tensos por ver al deportista subir el rascacielos que él por escalar uno de los edificios más altos del mundo sin ningún tipo de protección.

🔴 | Así se vio Alex Honnold desde el interior del Taipei 101 en uno de los saludos del escalador. pic.twitter.com/zdrOp2etzN — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 25, 2026

Con el fin de brindar al público una experiencia integral, Netflix instaló varias cámaras dentro y fuera del Taipei 101. De esta forma, se capturó el ascenso de Alex Honnold desde distintos ángulos, sin perder ni un detalle de esta hazaña histórica.

La selfie histórica de Alex Honnold

Al llegar a la cima, a más de 500 metros de altura, el escalador Alex Honnold sacó su teléfono y se tomó una selfie con el horizonte de Taipéi de fondo. La imagen fue difundida inmediatamente en redes sociales y se convirtió en símbolo de la fuerza física del estadounidense, quien hizo de la escalada urbana un espectáculo global.

📸🏙️ Alex Honnold lo volvió a hacer: selfie histórico desde la cima del Taipei 101 🏙️📸



El escalador estadounidense Alex Honnold completó una subida free solo (sin cuerdas ni arneses) al rascacielos Taipei 101 en Taiwán, en un evento transmitido en vivo por Netflix en Skyscraper… pic.twitter.com/hY2Rpjy1Cw — La Razón de México (@LaRazon_mx) January 25, 2026

El ascenso al Taipei 101 de Alez Honnold

Alex Honnold comenzó a subir a las 9:00 de la mañana, hora local (Taiwán), y concluyó alrededor de las 10:35 am, cuando el deportisa alcanzó la punta del rascacielos.

En total recorrió los 508 metros de altura del Taipei 101, distribuidos en sus 101 pisos, convirtiendo la jornada en una de las escaladas urbanas más largas y exigentes jamás registradas.

La producción de Netflix incluyó entrevistas previas y comentarios de expertos en escalada, quienes destacaron la precisión técnica y la calma del atleta frente a un reto que pocos se atreverían siquiera a imaginar. Además, su esposa estuvo presente apoyándolo.