Alexis Ortega interpretó al Burro Van Rankin en la serie de Luis Miguel

Este miércoles 27 de enero, el mundo de la actuación se vistió de luto ante la noticia de la muerte de Alexis Ortega. El joven de 38 años de edad no solo era conocido por doblar la voz del Spiderman de Tom Holland para el Universo Cinematográfico de Marvel, pues también tuvo algunos roles en series y películas.

Uno de los papeles más famosos de Alexis Ortega fue el de el Burro Van Rankin, pues él interpretó al actor en la serie biográfica de Luis Miguel en Netflix, lo que le dio reconocimiento entre los usuarios de la plataforma de streaming.

A través de sus redes sociales, el actor compartía de manera constante su participación en la serie, durante el tiempo en que el programa fue un fenómeno viral, donde su actuación recibió halagos por parte del público, pues consideraban que había logrado representar al famoso y su relación con Luis Miguel.

Así reaccionó el Burro Van Rankin a cómo lo pintaron en la bioserie de Luis Miguel

Su personaje en la serie fue bastante polémico, ya aquí el Burro Van Rankin expresó su descontento con la manera en la que fue plasmado en el programa, así como su amistad con Luis Miguel.

Asegura que la serie se equivocó pues “de entrada yo no era yo no era un gü*y sin cuello ahí aventando pepitas sin decir nada [...] era yo quien llevaba a las viejas, yo era el padrote”

“Me daba mi gafete all access en Argentina y yo salía como Rey Pelé y le decía, organízate unas chavas para después aquí en el hotel y me decía ‘a ver, pendej*, yo no puedo ligar y cantar. Tú traes un gafete all access’”, recordó.

“Luego yo bajaba y entraba a la suite como con 20 viejas, pero no por mí, por el gafete y luego se enojaba también que por qué subía a tantas”, comentó entre risas en marzo de 2020.