¿De qué murió el actor Alexis Ortega?

Tras darse a conocer la muerte de Alexis Ortega, una de las mayores interrogantes sobre el actor de doblaje famoso por dar voz al Spiderman de Tom Holland y a Tadashi Hamada en Grandes Heroes es de qué murió.

Alexis Ortega tenía apenas 38 años de edad cuando se dio a conocer su muerte este 27 de enero en la madrugada y la noticia provocó el luto en la comunidad de doblaje latino, desatando diversos mensajes en redes sociales.

🕊️🎙️ Luto en el doblaje mexicano

El actor y artista de voz Alexis Ortega, reconocido por ser la voz en español latino de Spider-Man (Tom Holland) y por personajes como Tadashi en Big Hero 6, falleció a los 38 años. Su muerte ha conmovido a colegas y fans de toda Latinoamérica,… pic.twitter.com/B55k1oMdGp — La Razón de México (@LaRazon_mx) January 27, 2026

“Lamentamos informar el sensible fallecimiento del actor Alexis Ortega. Mandamos nuestras condolencias a su familia, amigos y colegas del gremio. Descanse en paz y siempre lo recordaremos en sus increíbles interpretaciones”, se lee en el breve comunicado que informaba su deceso.

¿De qué murió Alexis Ortega?

Hasta el momento se desconocen los detalles sobre el fallecimiento del histrión, pues en sus redes sociales no se ha realizado ningún tipo de actualización al respecto por parte de su familia o amigos.

La última publicación se hizo en la plataforma en Instagram el 7 de noviembre de 2025 con una selfie tomada junto a su perro. En el pie de foto escribió ‘my doggo’. En la imagen, los seguidores de Alexis se han preguntado sobre las causas del fallecimiento y si estaba bien antes de morir.

Hay Internautas que aseguran que el joven se quitó la vida, pues se encontraba bien de salud, aunque dicha información no ha sido confirmada hasta el momento.

Algunas de las reacciones fueron: