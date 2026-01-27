Este es el origen del rumor de la muerte de Chuponcito en Playa del Carmen

El rumor sobre la muerte del comediante conocido como “Chuponcito” comenzó a inundar las redes sociales en estos días, pero esta información fue desmentida por el humorista este martes.

Las redes sociales de José Alberto Flores continúan activas con publicaciones de imágenes en las que se muestra un humor similar al que caracteriza al conocido payaso de cabello puntigudo, pero esto no había aclarado las dudas de las personas.

Este martes el payaso “Chuponcito” compartió un video de tan sólo unos cuantos segundos en sus redes sociales, pero en este únicamente cuenta un chiste y no brindó información sobre dicho rumor.

Chuponcito aclara rumor sobre su muerte. ı Foto: Especial

Pese a que el video en el que aparece el humorista contando un chiste fue un alivio para muchos usuarios, otros tantos continuaban con dudas sobre la supuesta muerte del payaso.

Hasta el momento José Alberto Flores alias “Chuponcito” no ha emitido algún comunicado en el que hable directamente del rumor sobre su muerte, pero en las publicaciones de sus redes sociales se puede observar que el comediante se encuentra bien.

Origen del rumor de la muerte de Chuponcito

Aunque muchas personas en redes sociales mostraron su preocupación ante la noticia de la muerte de “Chuponcito” en Playa del Carmen, esto simplemente se trató de una confusión.

La madrugada del domingo 25 de enero un grupo se sujetos armados disparó en contra de un hombre de 40 años, dejando como resultado impactos de bala en su tórax y piernas.

Luego del ataque armado, los sujetos lanzaron objetos; que algunas versiones señalan que podría tratarse de bombas molotov, para provocar un incendio dentro del inmueble ubicado en la colonia In House de Playa del Carmen, Quintana Roo.

Pese a que los paramedicos que arribaron al lugar de los hechos pudieron trasladar de emergencia al hombre conocido como “Chuponcito” al Hospital General, este perdió la vida tan solo unos minutos después.

Autoridades en el lugar de los hechos ı Foto: Noticias el Rumbo del Caribe

Hasta el momento no se conocen más detalles sobre el sujeto que fue atacado o sobre los hombres que lo atacaron; sin embargo, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE) integró a una carpeta de investigación las pruebas recabadas en el lugar.

En redes sociales circulan imágenes de un automovil envuelto en llamas fuera del inmueble ubicado sobre avenida Benito Juárez, y cómo quedó completamente destrozado después de que los Bomberos lograran sofocar las llamas.

Vehículo que se encontraba fuera de la residencia de 'El Chuponcito' ı Foto: Redes Sociales

