¿Quién era ‘Chuponcito’, asesinado en Playa del Carmen?

En Playa del Carmen fue asesinado ‘Chuponcito’, el hombre se encontraba en su vivienda cuando fue atacado por un grupo de hombres armados que posteriormente incendiaron su residencia.

Por la madrugada el pasado domingo 25 de enero se registro un trágico incidente en Playa del Carmen, Quintana Roo, donde hombres armados dispararon en contra de otro sujeto.

Versiones preeliminares señalan que el hombre recibió impactos de bala en el tórax y en las piernas; y posteriormente, sus atacantes presuntamente arrojaron artefactos para incendiar la vivienda de este.

El hombre conocido como ‘El Chuponcito’ residía en la colonia In House, sobre la avenida Benito Juárez, y este incendio fue provocado cuando la víctima seguía con vida.

Al lugar de los hechos arribaron los paramédicos, quienes al encontrar con vida al hombre de 40 años de edad lo trasladaron al Hospital General, en donde determinaron que tenía quemaduras de tercer grado en el 90 por ciento del cuerpo.

Autoridades en el lugar de los hechos ı Foto: Noticias el Rumbo del Caribe

‘El Chuponcito’ falleció tan sólo unos minutos después de haber ingresado de urgencia al hospital debido a la gravedad de sus heridas, su inmueble quedó totalmente consumido por el fuego, incluyendo un auto blanco.

Por otra parte, la Policía Municiapal acordonó el área para que el Heróico Cuerpo de Bomberos pudiera combatir el fuego que continuaba consumiendo tanto la vivienda como el automovil que se encontraba fuera de esta.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE) fue la encargada de realizar el levantamiento de pruebas en el lugar de los hechos, mismas que fueron integradas a una carpeta de investigación.

Hasta el momento las autoridades locales y estatales no han emitido informació sobre los posibles responsables, por lo que se mantienen diversas líneas de investigación para poder identificar a los responsables y dar con su paradero.

Vehículo que se encontraba fuera de la residencia de 'El Chuponcito' ı Foto: Redes Sociales

¿Quién era ‘Chuponcito’?

Hasta el momento las autoridades del Quintana Roo no han emitido información sobre el hecho, pues lo único que se conoce sobre la víctima es que era conocido con el alias “El Chuponcito” y su edad, 40 años.

De acuerdo con medios locales, durante la semana anterior se registraron varios hechos violentos en la región, entre los que se encuentan al menos otros tres ataques dentro de la colonia In House.

Se han registrado al menos 8 ejecuciones en el municipio de Playa del Carmen durante el primer mes del 2026

Se tiene el registro de al menos 5 homicidios durante la semana anterior.

Los 3 ataques registrados en la colonia In House, que es considerado por locales como uno de los puntos críticos de inseguridad.

Asimismo, los medios locales señalan que fueron los vecinos del lugar de los hechos quienes reportaron a las autoridades el vehículo incendiado, y pese a ello, ninguno logró brindar información sobre los hechos ocurridos alrededor de las 05:00 horas del domingo 25 de enero.

