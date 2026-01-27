¿Quién es Arleth, bailarina de Alfredo El Pulpo? Edad, hijos...

Arleth GM o Arlett, quien fuera bailarina de Alfredo El Pulpo, es una celebridad en las redes sociales, no solo por su belleza, sino por su talento cuando formaba parte del grupo de Alfredo “El Pulpo”.

La joven rompió el silencio sobre la verdad detrás de su separación con El Pulpo, ya que no solo eran compañeros de trabajo, sino que también eran una pareja sentimental, pero hasta el 26 de enero 2026 se dieron por terminadas ambas relaciones.

Los fans se preguntaron qué había detrás del rompimiento, ya que antes de que se confirmara la separación comenzaron a circular rumores con respecto a supuestas infidelidades o hasta malos tratos, pero fue la propia Arleth o Arlett, como también se le conoce, quien dio los detalles de esta ruptura.

Arleth GM ı Foto: Redes sociales de Arleth GM

La bailarina señaló que su pareja sentimental, o sea Alfredo “El Pulpo” no le daba su lugar en el esquema laboral ni personal y no la defendía. Asimismo, en un live de TikTok señaló que recibió amenazas por parte de la exesposa de el tecladista, por lo que ella aseguró que tiene las pruebas de los mensajes de esas amenazas.

¿Quién es Arleth Gm o Arlett, bailarina de Alfredo El Pulpo?

Arleth Gm es una bailarina de originaria de Villahermosa, Tabasco, quien estuvo participando en el grupo de Alfredo El Pulpo, durante varios años, no solo como bailarina, sino también como su pareja sentimental.

Edad de Arleth, ex bailarina de Alfredo El Pulpo

De acuerdo con la información que se ha difundida en redes sociales, Arleth o Arlett, como también se le conoce, tiene 32 años de edad.

¿Cuántos hijos tuvo Arleth y quiénes son?

Arleth es muy joven, sin embargo, ya fue mamá y tiene solamente una hija pequeñita, a quien casi no presume en redes sociales, pero sus seguidores más fieles sí conocen a la niña porque sí ha aparecido en algunas publicaciones en video en las redes de la bailarina.

Arleth también es una celebridad en redes sociales, ya que cuenta con miles de seguidores en sus perfiles. En su cuenta de Instagram tiene 158 mil seguidores, mientras que en TikTok cuenta con casi 800 mil seguidores.

En estas redes sociales, la celebridad del baile publica videos de su trabajo, de los eventos en los que se presentaba como bailarina de Alfredo “El Pulpo”, sin embargo, también mostraba aspectos de su vida personal, como viajes que hizo, específicamente a Disney, acompañada de su familia y amigas.