¿Quién es Marcela Rodríguez? La ex esposa Sergio Sendel

Sergio Sendel es uno de los actores de telenovelas más reconocidos de la televisión mexicana, quien destacó a través de los años por su atractivo físico y elegancia. Con 59 años de edad, el histrión sigue conquistando al público en televisión, pues recientemente formó parte de Top Chef VIP 2025.

El actor reconocido por sus personajes de villano es padre de dos hijos, a los que tuvo durante su matrimonio con Marcela Rodríguez. Sergio Sendel se divorció de la mujer en el año 2013 y tras esto, ambos iniciaron una serie de batallas legales para obtener la custodia de Valeria y Graco.

Es poco lo que se sabe sobre el resultado de la batalla legal para obtener la custodia de quienes entonces eran menores de edad, aunque ahora los jóvenes pasan bastante tiempo con su padre, según se muestra en redes sociales.

¿Quién es Marcela Rodríguez?

Marcela fue la relación más seria y duradera de Sergio, pues estuvieron juntos durante más de 15 años. Sin embargo, su amor terminó por situaciones desconocidas.

En 2016, ella demandó al actor por violencia intrafamiliar y exigió una pensión alimenticia para sus hijos, pero el actor se defendió y aseguró que los testimonios presentados eran falsos, por lo que la señalaba de acusarlo de manera fraudulenta para obtener dinero.

En ese entonces, ella habló en varias ocasiones sobre la situación y hasta hubo rumores de una supuesta infidelidad, incluyendo las especulaciones de que Marcela tenía nuevo novio a meses del divorcio.

Se sabe muy poco sobre la vida de la ex esposa de Sergio Sendel, quien no pertenecía a la industria del entretenimiento y prefirió mantener un perfil bajo y lejos de escándalos que involucraran a su ex pareja.