El mundo del anime se encuentra de luto tras la noticia del fallecimiento de Kozo Shioya, uno de los seiyuu (actor de voz en español) más emblemáticos de Japón.

El intérprete de 71 años es recordado por ser una voz que marcó generaciones, pues encarnó a Majin Buu, uno de los villanos más famosos y queridos de la franquicia Dragon Ball Z. Además, dio voz a Guldo, miembro de las Fuerzas Especiales Ginyu.

Kozo Shioya también interpretó a Fatman en Metal Gear Solid 2 y a Genzo en One Piece, entre otros.

¿Quién era Kozo Shioya?

Kozo Shioya nació en Kagoshima, Japón, en 1954 y dedicó su vida al arte de la actuación de voz, convirtiéndose en uno de los intérpretes más reconocidos dentro de la industria del anime. Su carrera estuvo marcada por su talento y versatilidad, mismos que le permitieron dar vida a personajes de gran impacto en la cultura popular.

Su papel más icónico es Majin Buu en Dragon Ball Z, donde transmitió la dualidad del personaje, desde la inocencia infantil hasta la ferocidad destructiva según la transformación de este personaje.

Kozo Shioya también participó en series como One Piece, Saint Seiya, Detective Conan, Mobile Suit Gundam, además de videojuegos como Kingdom Hearts II y Metal Gear Solid II y III, con lo que labró una reputación como un seiyuu de gran talento. En One Piece interpretó a Genzo, Pappag y Edward Weevil; mientras que en Naruto a Jigumo.

Aunque su voz era familiar principalmente en Japón, el fenómeno global en que se convirtió Dragon Ball lo volvió una figura admirada por fanáticos de todo el mundo.

Muere Kozo Shioya, voz de Majin Buu en Dragon Ball Z; ¿de qué falleció?

Kozo Shioya, uno de los seiyuu más emblemáticos de Japón, falleció a los 71 años el pasado 20 de enero. La noticia fue confirmada por la agencia Aoni Production, que informó que el intérprete murió a causa de una hemorragia cerebral.

“Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento por la amabilidad que nos mostró durante su vida”, escribió Aoni Production en un breve comunicado que posteriormente fue difundido en redes sociales.

Además, se dio a conocer que el funeral se realizó de manera privada, respetando la voluntad de su familia: “El funeral se celebró únicamente en presencia de familiares cercanos, de acuerdo con los deseos de la familia. Pedimos disculpas por el aviso tardío”.

La muerte de Kozo Shioya representa una pérdida irreparable para la comunidad del anime, sin embargo, voz seguirá presente en quienes crecieron con la emblemática serie Dragon Ball Z.