¡Atención! La espera terminó para los millones de seguidores de Dragon Ball. Tras ocho años sin nuevos episodios de esta saga, Toei Animation anunció oficialmente el regreso del anime con la serie Dragon Ball Super: The Galactic Patrol.

Este anuncio se realizó durante el festival Genkidamatsuri 2026, que se celebra en Japón para conmemorar los 40 años de la franquicia creada por Akira Toriyama. El evento incluyó un video especial acompañado por música de Hans Zimmer, lo que aumentó la expectativa de millones de personas de todo el mundo.

En La Razón de México te contamos de qué se trata Dragon Ball Super: The Galactic Patrol y cuándo se estrena. Toma nota.

Dragon Ball Super: The Galactic Patrol, ¿cuándo se estrena y de qué trata?

¿De qué trata la serie?

The Galactic Patrol adaptará el Arco del Prisionero de la Patrulla Galáctica, uno de los más aclamados del manga. La historia se centra en la Patrulla Galáctica, organización interplanetaria que ya había aparecido en entregas anteriores, y que ahora toma un rol protagónico.

El villano principal será Moro, el devorador de planetas, un enemigo capaz de absorber la energía vital de mundos enteros. Gokú y Vegeta deberán unirse a Jaco y otros miembros de la Patrulla para enfrentar esta amenaza cósmica, llevando la acción más allá de la Tierra y expandiendo el universo narrativo de la saga.

¿Cuándo se estrena Dragon Ball Super: The Galactic Patrol?

Aunque la producción de Dragon Ball Super: The Galactic Patrol ya está en marcha, Akio Iyoku, presidente de Capsule Corporation Tokio y productor ejecutivo de la serie, aclaró que aún no existe una fecha oficial de estreno.

Sin embargo, se estima que el lanzamiento tendrá lugar en el año 2027, con lo que veremos el regreso de Gokú y sus amigos a la pantalla chica después de ocho años de ausencia.

LETS GOO DBS CONTINUES FINALLY!



Dragon Ball Super: The Galactic Patrol anime confirmed in production.



Not only just that, but Hanz Zimmer is composing it. Who would’ve thought. Crying man#DragonBallSuper #Genkidamatsuri pic.twitter.com/THHB5LQYPT — SSJOneForAll (@DBBiggestFan) January 25, 2026

¿Conoces el origen de Dragon Ball Super?

Dragon Ball Super nació en 2015 como una continuación directa de Dragon Ball Z, se retoma la historia después de la derrota de Majin Buu. A diferencia de Dragon Ball GT, que fue un proyecto independiente, Super contó con la supervisión de Akira Toriyama, quien aportó ideas para la trama y el diseño de los personajes.

La serie introdujo nuevos arcos como la Batalla de los Dioses, la Resurrección de Freezer, el Torneo de Champa, el futuro de Trunks y el Torneo de la Fuerza, con personajes como Bills, Whis y Zeno. La franquicia concluyó en 2018 pero se mantuvo viva con películas como Dragon Ball Super: Broly (2018) y Dragon Ball Super: Super Hero (2022), hasta llegar ahora a la esperada continuación con la serie The Galactic Patrol.