Muere Gloria Rocha, directora de doblaje de Dragon Ball

La industria del doblaje en Latinoamérica está de luto. Gloria Rocha, actriz y directora de doblaje mexicana, una leyenda, falleció este miércoles a los 94 años, dejando tras de sí un legado que marcó generaciones enteras.

Quien fuera conocida cariñosamente como La Madrina, fue responsable de dirigir el doblaje de series emblemáticas como Dragon Ball, Sailor Moon, Sakura Card Captor y Slam Dunk. Su muerte llega el mismo día de su cumpleaños.

Gloria Rocha, la mente maestra detrás de varias producciones que hoy son históricas en el mundo del anime como Dragon Ball y Sailor Moon, murió a los 94 años el mismo día de su cumpleaños.

La noticia de su fallecimiento provocó una oleada de mensajes de despedida en redes sociales por parte de colegas como Lalo Garza, voz de Krillin, y otros actores que reconocieron su influencia y pasión por el doblaje.

“Hoy perdimos a una Gran Mujer. Alguien que cambió la vida de millones en el mundo. Hoy le rendimos homenaje a Gloria Rocha. Directora original de Dragon Ball, DBZ, Sailor Moon, Slam Dunk y muchas otras series más que marcaron la vida y la carrera de tantos. Hasta siempre, Madrina”, escribió en X, antes Twitter, el actor.

Hoy perdimos a una Gran Mujer. Alguien que cambió la vida de millones en el mundo. Hoy le rendimos homenaje a Gloria Rocha. Directora original de Dragon Ball, DBZ, Sailor Moon, Slam Dunk y muchas otras series más que marcaron la vida y la carrera de tantos. Hasta siempre, Madrina — Lalo Garza (@LaloGarx) January 14, 2026

Hablar del éxito del doblaje para Latinoamérica de Dragon Ball es hablar directamente de Gloria Rocha, quien supo darle a la serie una identidad única al elegir con sabiduría las voces que acompañaron a millones de espectadores.

Lamentamos informar que, el día de hoy, se comunicó el fallecimiento de Gloria Rocha. Quizás muchos no la reconozcan como una de las voces, pero sí como la directora de doblaje que nos entregó un trabajo único y memorable en la adaptación a español latino para Dragon Ball, Z y… pic.twitter.com/k9YdqRI7Lr — Dragon Ball Perfect Shots (@DBPerfectShots) January 14, 2026

¿Quién era Gloria Rocha?

Gloria Rocha Contreras tenía 94. La actriz y directora mexicana inició su trayectoria en el doblaje a finales de los años cincuenta y se volvió como una de las voces y realizadoras más influyentes del medio.

Fue la inolvidable voz de Miss Piggy en Los Muppets, de Oliva Olivo en Popeye el Marino, Vilma Dinkley de Scooby-Doo y Sorceress en He-Man, entre otros.

Su mayor reconocimiento llegó al dirigir el doblaje latino de Dragon Ball y Dragon Ball Z, donde seleccionó a Mario Castañeda como la voz de Goku y a René García como Vegeta, decisiones que marcaron la identidad de la saga en español latino para siempre.

Gloria Rocha fue considerada una maestra y guía para nuevas generaciones de actores de voz, quienes la llamaban cariñosamente La Madrina, debido a su apoyo y liderazgo.

Además de Dragon Ball, trabajó en títulos como Sailor Moon, Sakura Card Captor y Slam Dunk. Su carrera se extendió por más de cinco décadas y actualmente es considerada un referente del doblaje mexicano.