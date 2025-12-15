Muere Susana Klein, actriz de doblaje en ‘Candy Candy’ y voz de Mafalda

El doblaje se visitó de luto tras darse a conocer la muerte de Susana Klein, actriz de voz de 83 años de edad que formó parte de varias producciones importantes a nivel internacional como Candy Candy o Mafalda.

Y es que se considera que el doblaje de Susana Klein marcó a generaciones en América Latina. Fue la actriz argentina Cecilia Baamonde Gispert, quien destacó que la mujer radicaba en Alemania, donde murió acompañada de su familia.

Habrán oído el tema de entrada titulado: Si me buscas tú a mí ó también el cierre Gira Carrusel en el anime Candy. El día 11 de Diciembre de este año, nos dejó para siempre Susana Klein. Actriz de teatro, doblaje y cantante argentina. 🕊️ Descansa en Paz 🕊️. pic.twitter.com/NtCBry4nBO — El Mundo de los Amigos del Doblaje Latino (@mundoamigosdobl) December 14, 2025

“Acabo de recibir una tristísima noticia. Falleció, Susana Klein que entre otros muchos trabajos cantó los temas de Candy Candy, la apertura y el cierre. Ella hace años vivía en Alemania, donde vivía uno de sus hijos. Excelente compañera y amiga. Querida Susana, que tengas mucha Luz en tu nuevo camino. Fue una gran alegría haberte conocido. Abrazo grande, hasta donde estés”, escribió.

Klein fue la encargada de la canción de apertura de Candy Candy, así como el tema de cierre de cada uno de los episodios. Además, presó su voz a Mafalda en la película de 1981, lo que le dio fama en Latinoamérica.

Susana nació un 18 de diciembre de 1941, por lo que estaba cerca de celebrar su cumpleaños. Además de Candy Candy, la actriz de doblaje fue parte del proyecto Jet Marte, proyecto de Europa, donde también hizo los temas principales, de ahí que su deceso haya cobrado trascendencia.