¿Quién es Ana So Clash? Nombre real, edad, redes sociales y dónde ver sus mejores videos

Ana So Clash es una de las creadoras de contenido para adultos más famosas del momento, sus videos y fotografías que publica en su página de OnlyFans han causado revuelo en las redes sociales.

La influencer apareció en una entrevista con Luisito Rey. la cual generó polémica por las preguntas que el youtuber le hizo a la celebridad para adultos, de ahí se derivaron varias preguntas sobre la vida personal de la influencer.

¿Quién es Ana So Clash?

Ana So Clash es una famosa creadora de contenido para adultos, ella es originaria de Venezuela, pero lleva alrededor de 15 años viviendo en México.

Desde joven supo que quería dedicarse a crear contenido para las redes, tal es así que renunció a su carrera, pues ella estudiaba psicología, pero se salió y optó por ser influencer.

Al principio ella se negó a abrir su OnlyFans y pensaba en solo hacer contenidos distintos, pero un día una pareja y una decisión la llevaron a abrir su página azul, en donde llegó a ganar 20 mil dólares en ese momento. Pese a que vende fotos en Internet de ella, afirma que nunca vendería su cuerpo físicamente, es decir, nunca estaría con alguien por dinero.

Nombre real de Ana So Clash

La influencer Ana So Clash en realidad se llama Ana Sofía Ovalles Lobato.

Edad de Ana So Clash

Ana so Clash tiene 29 años de edad, llegó a México a los 14 años en el año 2011 y desde ese entonces no ha pensado en dejar el país.

Redes sociales de Ana So Clash

Las redes sociales de Ana So Clash son las siguientes:

Instagram: @anasoclash

TikTok:

@anasoclash

X:

@darksoclash

¿Dónde ver los mejores videos de Ana So Clash?

Los videos de Ana So Clash se pueden ver en su cuenta de TikTok @anasoclash, ya que la influencer ahí sube sensuales videos en los que la famosa hace bailes en traje de baño o en ajustada ropa deportiva, la joven muestra sus curvas en diminutas blusas.

Además en su cuenta de OnlyFans es en donde más tiene fotos y videos provocativos, pero para verlos se requiere una suscripción de 8 dólares, es decir, entre 137 o 140 pesos mensuales.